SMP-Delegierte treten geschlossen auf

Medienmitteilung der Schweizer Milchproduzenten, 13. April 2022

Die Schweizer Milchproduzenten SMP konnten am 13. April 2022, das erste Mal seit zwei Jahren, ihre Delegiertenversammlung wieder in gewohntem Rahmen in Bern abhalten. Die Delegierten bestätigen den eingeschlagenen Weg für eine nachhaltige Schweizer Milch. Dabei wurde auch über die Weiterentwicklung des „grünen Teppichs“ orientiert. Diese Diskussion muss breit weitergeführt werden und dokumentiert zugleich, dass die Milchproduktion in der Schweiz absolut standortgerecht ist. Ohne Gegenstimme wurden die Finanzierung der Marketingmassnahmen von Swissmilk und Interessenvertretung der SMP beschlossen. Auch der Finanzierung von Switzerland Cheese Marketing SCM wurde mit grossem Mehr zugestimmt.

Neu in den SMP-Vorstand wurden Frau Sabrina Schlegel, Präsidentin Mittellandmilch und Herr Fabio Balmelli Geschäftsführer der Federazione Ticinese Produttori di Latte gewählt. Frau Schlegel ist die erste Frau, die je in den SMP-Vorstand gewählt wurde. Verabschiedet und für ihre grossen Verdienste geehrt, wurden die Herren Andreas Hitz von der Mittelland Milch und Herr Emilio Bossi der FTPL.

In seiner Einführung wies der Präsident Hanspeter Kern darauf hin, dass auch in diesem Jahr eine wichtige Abstimmung ansteht. Die Delegierten wurden gebeten, in ihren Gebieten in der ganzen Schweiz darauf hinzuwirken, dass bei der Abstimmung gegen die Massentierhaltungsinitiative eine hohe Stimmbeteiligung erreicht wird. Die Initiative betrifft alle, auch die Schweizer Milchproduktion und die Schweizer Milch-verarbeitung. Bei der künftigen Abstimmung vom 25.9.2022 werden die Milchprodu-zenten ihren Beitrag für ein klares „NEIN“ leisten.

Neue Vertretungen

Die am 12.4.22 von der Delegiertenversammlung der Mittellandmilch frisch gewählte Präsidentin Sabrina Schlegel aus Bötzberg AG, wird im SMP-Vorstand Nachfolgerin ihres Vorgängers Andreas Hitz. Ebenfalls in den SMP-Vorstand gewählt wird Herr Fabio Balmelli aus Savosa TI, als Nachfolger von Emilio Bossi. Als neuer Suppleant für die FTPL wird Michele Dazio aus Fusio TI gewählt. Die SMP dankt allen Personen, die in den verschiedenen Gremien wichtigen Input leisten. Die Porträts aller SMP-Vorstandsvertreter sind auf www.swissmilk.ch jederzeit einsehbar.

Unveränderte Finanzierungsbeschlüsse

Neben den unveränderten Beiträgen für die Interessenvertretung wurden auch die Marketingbeiträge für Milch und Käse bei unveränderten Ansätzen mit über 98% Stimmanteil angenommen. Unter den steigenden Erwartungen der Gesellschaft an die Nachhaltigkeit der Milchproduktion und den Herausforderungen im Verkauf von Käse im In- und Ausland ist es den SMP-Delegierten ein Anliegen, konsequent in die Kommunikation zu investieren.

Die Präsentationen der Versammlung und verschiedene Videostatements finden Sie unter: https://www.swissmilk.ch/de/produzenten/ueber-uns/mitglieder-organisation/delegiertenversammlung/

