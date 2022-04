LID Pressecorner

Agrisano Pencas auf Wachstumskurs

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Medienmitteilung von Agrisano Pencas, 13. April 2022

Agrisano Pencas auf Wachstumskurs

Die Agrisano Pencas hat auch 2021 erfreuliche Resultate erzielt. Die Unternehmung stellt für landwirtschaftliche Betriebe eine bedarfsgerechte und zweckmässige Durchführung der beruflichen Vorsorge sicher. Im Vergleich zum Vorjahr steigerte sich die versicherte Lohnsumme um 9,3 Prozent. Die Deckungskapitalien haben gar um 15,5 Prozent zugenommen. Das Ergebnis aus dem Versicherungsteil fiel wie gewohnt positiv aus. Einzig das Ergebnis der Kapitalanlagen ist unter den Erwartungen geblieben. Nachdem in den Vorjahren die Performance im Quervergleich jeweils überdurchschnittlich ausfiel, lag die Messlatte naturgemäss sehr hoch.

Die gute finanzielle Situation der Agrisano Pencas ermöglichte es, den Versicherten im Jahr 2021 eine Verzinsung von 2,5 Prozent auf ihrem Altersguthaben zu gewähren. Auch die BezügerInnen von Altersrenten kommen in den Genuss von Leistungsverbesserungen. Der Stiftungsrat sprach ihnen – wie bereits in den Vorjahren – einen Sonderbeitrag von CHF 1 000.- zu.

Beim Deckungsgrad musste per 1.1.2021 ein Rückgang um 2 Prozentpunkte in Kauf genommen werden. Aufgrund der starken Zunahme bei den Deckungskapitalien war dies jedoch zu erwarten. Mit einem Wert von nunmehr 124,5 Prozent ist die Agrisano Pencas aber weiterhin sehr solide ausfinanziert und somit gewappnet für die aktuellen Börsenturbulenzen. Die angeschlossenen Betriebe verfügen zugunsten ihrer Arbeitnehmenden über eine sehr solide ausfinanzierte Vorsorge, die ihnen auch in schwierigen Zeiten Gewähr für Stabilität bietet.

Kontaktperson:

Christian Kohli, Geschäftsführer, Agrisano Pencas, Tel. 056 461 78 11

www.agrisano.ch