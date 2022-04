LID Pressecorner

Sfalcio consapevole

Sfalcio consapevole significa utilizzare la falciatrice con il condizionatore in modo mirato. La qualità del foraggio migliora e gli insetti e altri animali vengono preservati.

Nella produzione di foraggio, la falciatrice con condizionatore presenta molti vantaggi. Per esempio accelera l'essiccazione del foraggio, consente di poter approfittare di finestre meteorologiche brevi e riduce le perdite di nutrienti. A seconda di dove e quando viene utilizzata, ha però alcuni effetti negativi su insetti e piccoli animali. La falciatrice con condizionatore può uccidere il doppio di cavallette e, in un prato fiorito, fino a sette volte più api di una falciatrice convenzionale.

L'agricoltura si preoccupa molto per la protezione dei piccoli animali e soprattutto degli insetti. Questi ultimi sono infatti essenziali per l'impollinazione di molte colture vegetali e quindi per avere dei raccolti nonché per l'ecosistema nel suo insieme. Le famiglie contadine svizzere promuovono quindi la biodiversità attraverso diverse misure. Per l'Unione Svizzera dei Contadini (USC) è importante che queste misure portino un beneficio effettivo, ad esempio pone l'accento sull'ottimizzazione della qualità delle superfici per la promozione della biodiversità. Nelle colture foraggere, i prati ricchi di trifoglio o di fiori non costituiscono solo una buona base per l'alimentazione degli animali da reddito, ma sono anche un habitat e una fonte di cibo per molti animali selvatici. Pertanto è importante tenerne conto durante lo sfalcio.

Ecco perché l'USC lancia il progetto di sensibilizzazione «Sfalcio consapevole», contando sulle competenze specifiche di IP-Suisse, l'Associazione Svizzera per l’Equipaggiamento Tecnico in Agricoltura (ASETA), apisuisse, la stazione ornitologica svizzera e Agridea, nonché sul sostegno del Fondo Coop per lo sviluppo sostenibile. L'obiettivo di questo progetto è ottimizzare le tecniche di sfalcio e l'uso della falciatrice con condizionatore al fine di promuovere la diversità sulle superfici di produzione. A questo scopo sono state definite molte informazioni di base. La questione principale è sapere quando ha senso usare il condizionatore o quando invece sarebbe meglio farne a meno, sfruttando in ogni caso appieno i suoi indiscussi vantaggi agronomici. Il progetto «Sfalcio consapevole» mira a sensibilizzare sui pericoli per insetti e piccoli animali e propone delle raccomandazioni per uno sfalcio il più possibile rispettoso degli animali. Il progetto mette anche in evidenza delle alternative meccaniche, come le barre falcianti a doppia lama.

Per chi sfalcia in maniera consapevole, una buona qualità del foraggio e il rispetto della biodiversità vanno di pari passo. Per maggiori informazioni, visitate la pagina www.sfalcio-consapevole.ch (in fase di allestimento in italiano).

Ulteriori informazioni: Diane Gossin, Divisione Energia e Ambiente, diane.gossin@sbv-usp.ch, tel. 056 462 50 11 www.sbv-usp.ch