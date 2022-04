LID Pressecorner

Medienmitteilung Branchenverband Deutschschweizer Wein, 11. April 2022

Offene Weinkeller wieder am 1. Mai-Wochenende

Für Weinkenner und Liebhaber eines guten Tropfens sind die offenen Weinkeller ein Begriff und der Anlass einer der schönsten und genussvollsten Tage des Jahres überhaupt. Nach zwei Jahren der Ungewissheit darf dieser Traditionsanlass wieder am Wochenende vom 30. April und 1. Mai durchgeführt werden. Die Weinkeller von über 190 Winzerinnen und Winzer stehen in diesem Jahr weit offen.

Ganz der Tradition verpflichtet öffnen die Deutschschweizer Winzer ihre Kellertüren wieder am Wochenende vom 30. April und 1. Mai. Nachdem dieser weit herum beliebte Anlass zwei Jahre in Folge auf den Sommer verschoben werden musste, ist die Freude bei den Winzerinnen gross, wenn sie die Weinliebhaber an diesem Frühlingswochenende in ihren Weinkellern empfangen dürfen. Dieser Anlass bietet die perfekte Gelegenheit die eigene Heimat etwas besser kennenzulernen! Wann sonst nimmt man sich schon richtig Zeit, die Region zu geniessen und etwas vertiefter zu erkunden? 190 Mal offene Weinkeller gibt es gar Mitten in den Städten wie Basel, Bern, Zürich oder verteilt über die Weinlagen der ganzen Deutschschweiz. Dafür braucht es Zeit und das Bewusstsein, dass das Gute oft näher liegt, als man glaubt.

Facettenreiche heimische Tropfen entdecken

Zwischen dem Bielersee, dem Baselbiet, der Zentralschweiz, dem Grossraum Zürich bis hin in das Bündnerland präsentieren sich zahlreiche Winzer, die ihre Trauben zu schmackhaften Weinen verarbeiten: von den Hauptrebsorten Pinot Noir und Müller-Thurgau bis hin zu weniger bekannten Sorten wie Cabernet Jura, Regent oder Pinot Gris. All dies kann in spannenden Keller- und Rebführungen sowie bei Degustationen entdeckt werden. Dieses Jahr begleiten bekannte Tourismusdestinationen wie zuerich.com, basel.com oder luzern.com den Event auf ihren Kanälen. Die Foodbloggerinnen «Ana + Nina» sowie «weinkollektiv» machen diesen authentisch-bodenständigen Anlass einem jungen und urbanen Publikum zugänglich.

Die Öffnungsdaten der teilnehmenden Betriebe und weitere Informationen stehen auf der Webseite des Branchenverbandes Deutschschweizer Wein unter deutschschweiz.swisswine.ch.

Kampagnenleitung

Urs Bolliger, deutschschweiz@swisswine.ch, 071 552 13 31

Die Ansprechpersonen in den verschiedenen Regionen finden Sie im angehängten PDF.

Weitere Informationen unter: https://deutschschweiz.swisswine.ch/de/media