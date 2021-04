The Canton Fair

129. Canton Fair: Innovative Kunstrasenhersteller prägen den schnell wachsenden globalen Markt

Guangzhou, China (ots/PRNewswire)

Die laufende 129. Canton Fair zeigt auch dieses Jahr wieder eine große Auswahl an Kunstrasenprodukten von über 300 Ausstellern. China ist der weltweit größte Hersteller und Exporteur von Kunstrasen und die Produktion und der Umsatz wachsen weiterhin explosiv. Es wird erwartet, dass der Markt bis 2027 einen Umsatz von 4,2 Milliarden USD erreicht.

Gemäß den chinesischen Zollstatistiken hat China im Jahr 2020 242 Millionen Quadratmeter Kunstrasen mit einem Gesamtwert von 1,21 Milliarden USD exportiert. Kunstrasen besteht aus Kunstharz-Materialien, ist einfach zu installieren, und hat im Vergleich zu Naturrasen eine bessere Abriebfestigkeit und erfordert keine Bewässerung.

Um sich besser an die Veränderungen der globalen Markttrends anpassen zu können, haben viele chinesische Unternehmen vermehrt in die F&E investiert, um Innovationen anbieten zu können. Der in Nanjing ansässige Kunstrasenhersteller CC Grass exportiert in mehr als 120 Länder. Auf der 129. Canton Fair stellt das Unternehmen 131 Produkte aus, darunter sein neuestes PRT-Produkt, das mit dem Canton Fair CF Bronze Award ausgezeichnet wurde.

"Die Canton Fair ist eine wichtige Plattform für unsere Expansion nach Übersee. Kurz vor der 129. Messe konnten wir einen Vertrag über Freizeitrasen mit einem brasilianischen Käufer besiegeln, mit dem wir auf der 2020 Canton Fair erste Gespräche hatten. Das internationale Umsatzwachstum der Industrie kommt hauptsächlich aus dem Segment des Freizeitrasens", sagte Zhang, Sales Director von CC Grass. Im Jahr 2020 produzierte das Unternehmen 53,71 Millionen Quadratmeter Rasen, ein Anstieg von 31,08 % gegenüber dem Vorjahr und ein deutliches Wachstum von 20,05 % des internationalen Umsatzes des Unternehmens.

"Gegenwärtig haben die Leistungsindikatoren unserer Produkte in der Forschung und Entwicklung die maßgeblichen FIFA Quality Pro-Standards der Branche übertroffen. Das PRT-Produkt hat eine schnelle Drainagekapazität und einen hohen Festigkeitsgrad. Da es keine chemischen Substanzen enthält und 100-prozentig recyclingfähig ist, gewährt es eine sichere Handhabung und den Schutz der Umwelt", fügte Zhang hinzu.

Bellinturf, ein führender Hersteller von Kunstrasen für den Landschafts- und Sportbereich, stellt auf der aktuellen Canton Fair 129 Produkte vor. Sein mit dem CF Award ausgezeichnetes Produkt Bellin-GRE (Green, Recyclable, Eco-friendly) kann für verschiedene Anwendungen eingesetzt werden. Abweichend vom traditionellen schwarzen Bodendesign verwendet Bellin-GRE einen grün gefärbten Boden mit ästhetisch ansprechenderem, transparentem Gummi. Alle Teile des Kunstrasens, vom Grasgarn bis zum Grundgewebe und Gummi, sind zu 100 Prozent recycelbar. Seine einzigartige Technologie garantiert außerdem ein weicheres Gras für eine einfachere Verlegung.

Um sich für weitere Geschäftsmöglichkeiten zu registrieren, besuchen Sie bitte https://buyer.cantonfair.org.cn/en/register/selectiveId

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1491756/1.jpg