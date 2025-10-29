Textilmuseum St.Gallen

Das Stadtparlament St.Gallen bekennt sich geschlossen zum Umbauprojekt des Textilmuseums

Nach dem positiven Entscheid des Kantonsrats im September war es am gestrigen Dienstag, den 28. Oktober 2025, nun die Stadt St.Gallen, die über ihren Beitrag zum Erneuerungsprojekt des Textilmuseums abgestimmt hat. Das Stadtparlament hat ohne Gegenstimmen beschlossen, das Vorhaben mit 6,95 Millionen Schweizer Franken zu unterstützen – ein starkes Zeichen der Geschlossenheit und Wertschätzung für eine der bedeutendsten Kulturinstitutionen der Ostschweiz.

Den Entscheid des Stadtparlaments nimmt das Textilmuseum St.Gallen mit grosser Freude und Dankbarkeit entgegen. Bereits im September 2025 hatte der Kantonsrat mit einem Beitrag von 13,9 Millionen Schweizer Franken ein klares Bekenntnis zur Zukunft des Hauses abgegeben. Zusammen markieren die beiden Entscheide einen historischen Meilenstein für eines der ältesten Textilmuseen Europas – und für die ganze Region.

„Wir sind überwältigt von der grossen politischen Zustimmung zur Erneuerung des Textilmuseums“, so Carmen Fleisch-Otten, Stiftungsratspräsidentin des Textilmuseums St.Gallen. “Die gestrige Unterstützungszusage des Stadtparlaments motiviert uns, das Projekt engagiert voranzutreiben und die noch fehlenden privaten Mittel möglichst schnell sicherzustellen.

Kanton und Stadt St.Gallen unterstreichen mit ihrer Unterstützung die zentrale Rolle des Textilmuseums für das textile Erbe der Ostschweiz. Das Museum verbindet über 140 Jahre Geschichte mit Innovation und gesellschaftlicher Relevanz. „Die Ostschweizer Textilgeschichte ist Weltgeschichte. Dass Politik und Öffentlichkeit diese Verantwortung anerkennen und aktiv mittragen, ist ein starkes Zeichen für die Zukunft unserer kulturellen Identität“, betont Carmen Fleisch-Otten.

