CoffeeB

CoffeeB verführt Fans im Eurovision Village in Basel

Bild-Infos

Download

Basel (ots)

CoffeeB ist offizieller Event Supplier des Eurovision Song Contest Basel 2025

UNITED BY MUSIC – unter diesem Motto steht in diesem Jahr der Eurovision Song Contest. CoffeeB lädt in der Woche vor dem Eurovision Song Contest 2025 alle ESC-Fans, Musikbegeisterte und Kaffeeliebhaber*innen ein ins Eurovision Village in Basel, um gemeinsam unvergessliche Momente zu erleben. Vom 10. bis 17. Mai 2025 bietet der CoffeeB-Stand im Herzen des Eurovision Village die perfekte Gelegenheit, zum Entspannen, Plaudern und natürlich zum Geniessen des besten Kaffees der Stadt.

Das Eurovision Village im MesseQuartier Basel (Halle 1) wird während dieser Woche zum Treffpunkt für Menschen aus ganz Europa. Was könnte verbindender sein, als über die ausgefallensten Outfits der ESC-Teilnehmer*innen zu diskutieren, die latest News auszutauschen oder sich die brennende Frage zu stellen: Wer gewinnt dieses Jahr den ESC? Die CoffeeB Lounge bietet den perfekten Rahmen, um bei einem leckeren, nachhaltigen Kaffee ins Gespräch zu kommen.

Genuss trifft ESC-Flair

Am CoffeeB-Stand dreht sich alles um Nachhaltigkeit und den perfekten Kaffeegenuss eines Kapselkaffees aus den innovativen, vollständig kompostierbaren Coffee Balls. Mit den neuen Sorten HAZELNUT und CARAMEL, gibt es für alle Coffeenistas eine rundum gelungene “Playlist”. Neben Kaffeespezialitäten wie Espresso, Lungo, Iced Coffee, Iced Coffee Latte, illy sowie den Flavoured Sorten wird es auch eine fancy Kaffeekreation zu Ehren der Veranstaltung geben. Natürlich darf der berühmte Espresso Macchiato des estnischen ESC-Teilnehmers nicht fehlen, dessen Lied zufällig den gleichen Namen trägt – für einen wahren Genussmoment. CoffeeB möchte ESC-Fans und Musikbegeisterten eine Plattform bieten, um sich zu vernetzen, zu entspannen und gemeinsam diese einzigartige Woche zu erleben.

Egal ob ESC-Fan, Musikliebhaber*in oder begeisterte Kaffeegeniesser*innen – der CoffeeB-Stand im Eurovision Village ist der perfekte Ort, um die ESC-Woche in Basel zu feiern!