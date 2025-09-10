Textilmuseum St.Gallen

Neue Ausstellung im Textilmuseum St.Gallen

Mode sammeln. Von T-Shirts bis Haute Couture

24.10.25 - 25.05.26

Bild-Infos

Download

7 weitere Medieninhalte

Das Textilmuseum St.Gallen zeigt vom 24. Oktober 2025 bis einschliesslich 25. Mai 2026 die Ausstellung „Mode sammeln. Von T-Shirts bis Haute Couture“. Sie gewährt Einblicke in vier aussergewöhnliche private Kollektionen und die Sammlung des Textilmuseums St.Gallen.

Anhand von ikonischen T-Shirts, fein geschneiderten Herrenanzügen, extravaganten Abendkleidern, historischer Lingerie sowie einzigartiger St.Galler Kostüme wird deutlich, wie Kleidung jenseits schnelllebiger Modetrends im Kontext des bewussten Sammelns eine neue Bedeutung erhalten kann; sei es als Wissensspeicher, Inspirationsquelle oder Erinnerungsstück.

Die gezeigten Sammlungen laden dazu ein, Mode nicht nur als kurzlebiges Konsumgut zu verstehen, sondern als Ausdruck der eigenen Identität und Kultur. Sie sensibilisieren für die wertvollen Ressourcen und das Handwerk, das in jedem Sammlungsstück zum Ausdruck kommt. Die Besuchenden sind eingeladen, ihren eigenen Kleiderschrank zu entdecken und womöglich ihr persönliches Sammelverhalten zu reflektieren.

Zwei künstlerische Positionen erweitern die Ausstellung: Die Lumpensammlerin (2024/25) von Andrea Vogel in der Lounge und die Fotoserie L’Etreinte (2020-2025) von Rebecca Bowring im 1.OG.

Wir laden Sie herzlich zur Medienorientierung am Donnerstag, den 23.10.2025 um 10 Uhr im Textilmuseum ein. Neben der Direktorin Mandana Roozpeikar und der Ausstellungskuratorin Sina Jenny wird Sammler und Kreateur Marcus Gossolt anwesend sein.

Textilmuseum St.Gallen Vadianstrasse 2 9000 St.Gallen Schweiz info@textilmuseum.ch www.textilmuseum.ch