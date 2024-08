Ein faltastischer Workshop

Textilmuseum St.Gallen

«Textile Faltkunst im XVII. und XVIII. Jahrhundert» So lautet der Titel des zweitägigen Workshops unter Leitung von Joan Sallas, Faltforscher, Historiker der Faltkunst und international anerkannter Faltkünstler. Die Veranstaltung findet am Wochenende vom 12./ 13. Oktober 2024 im Textilmuseum St.Gallen statt.

Die Faltkunst und ihre Falttechniken sind ausnahmslos in allen Kulturen der Welt zu finden. Das Falten von Textilien fand in der westeuropäischen Renaissance und im Barock einen Höhepunkt.

Der Kurs beleuchtet Ursprünge und Entwicklung der Faltkunst in Renaissance und Barock, befasst sich mit der Lehre des Faltens und der Etablierung des professionellen Faltunterrichts.

Die Kursteilnehmer:innen setzen sich praktisch und theoretisch mit den Faltmaterialien und Falttechniken auseinander. Ideen und Motive werden diskutiert und die symbolische Bedeutung der gefalteten Themen und Sinnbildern erläutert. Ein besonderes Augenmerk legen wir auf die Vergänglichkeit der Faltkunst als bestimmendes Element.

Geleitet wird der Kurs von dem Faltforscher, Historiker der Faltkunst und Faltkünstler Joan Sallas. Sallas publiziert zur Faltkunst, organisiert Tagungen und Workshops, initiiert musikalische und theatralische Faltprojekte. Er leistete Sonderfaltdienste für die Königin von England, Elizabeth II, für den Prinzen von Wales, Charles (heute König Charles III) und Camilla Parker, für König Carl Gustav XIV von Schweden, für Prinzessin Victoria und Prinz Daniel von Schweden, beim Erzbischof von Salzburg und andere Prominente.

Seine Faltkunst wird in bedeutenden Museen in Europa, Asien und Amerika, so auch im Metropolitan Museum of Art New York City, gezeigt. Im Moment präsentiert das Textilmuseum St.Gallen seine Arbeiten im Rahmen der Ausstellung « All You CanNOT Eat. Fake Food auf Stoff» (bis einschliesslich 13.10.2024).

Detaillierte Informationen zu der Veranstaltung «Textile Faltkunst im XVII. und XVIII. Jahrhundert» (Textilmuseum St.Gallen, 12./13.10.2024) finden Sie auf der Website des Textilmuseums.

