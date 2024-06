Textilmuseum St.Gallen

Das Textilmuseum St.Gallen erneuert sich von innen heraus

Dr. Katharina Epprecht, scheidende Direktorin des Museums zu Allerheiligen, Schaffhausen, wurde in den Stiftungsrat Textilmuseum gewählt.

Die Stiftung Textilmuseum freut sich, bekannt zugeben, dass im Zuge der geplanten baulichen Erneuerung das Textilmuseum St.Gallen seine strategische wie innovative Neuausrichtung bis in seine Leitungsgremien verfolgt. So wurde am Dienstag, 4. Juni 2024, Dr. Katharina Epprecht, scheidende Direktorin des Museums zu Allerheiligen, Schaffhausen, in den Stiftungsrat gewählt.

Dr. Katharina Epprecht stand seit 2015 dem Museum zu Allerheiligen vor und war zuvor seit 2007 stellvertretende Direktorin am Museum Rietberg, Zürich. Als Kuratorin für japanische Kunst (seit 1998) realisierte sie dort wegweisende Ausstellungen und leitete die Kommunikation wie Vermittlung (seit 2001). Zahlreiche wissenschaftliche Publikationen und Ausstellungskataloge belegen ihre herausragende Qualifikation.

Die Stiftung Textilmuseum schätzt sich glücklich, in ihr eine ausgewiesene wie in allen Belangen versierte Museumsexpertin gewonnen zu haben. Ihre breitaufgestellte museale Kompetenz wird sie ehrenamtlich in die Erneuerung des Textilmuseums St.Gallen einbringen.

Weitere Informationen zur Stiftung Textilmuseum St.Gallen finden Sie unter https://www.textilmuseum.ch/stiftung

Fotomaterial zur Wahl von Frau Epprecht in den Stiftungsrat steht Ihnen im Pressportal https://www.presseportal.ch/de/nr/100053499 zur Verfügung.

