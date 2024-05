Textilmuseum St.Gallen

Staffelstabübergabe auf der Jahresversammlung des Vereins Textilmuseum St.Gallen

An der Spitze des «Vereins Textilmuseum St.Gallen» kam es zum Generationenwechsel. Auf der Jahresversammlung der Vereinsmitglieder wurden mit Carmen Fleisch-Otten eine neue Präsidentin und mit Emanuel Forster, CEO der Forster Rohner AG, ein neues Vorstandsmitglied gewählt.

30. Mai 2024

An der Spitze des Vereins Textilmuseum St.Gallen kam es zum Generationenwechsel. Auf der Jahresversammlung der Vereinsmitglieder am Mittwoch, 29. Mai 2024, trat der langjährige Präsident Tobias Forster zurück. Über 12 Jahre lenkte er die Geschicke des Vereins und Textilmuseums St.Gallen. In Anerkennung seines verdienstvollen Engagements erkannten ihm die Mitglieder die Ehrenpräsidentschaft zu.

Auf ihn folgt als neugewählte Vereinspräsidentin Carmen Fleisch-Otten. Als Präsidentin der Stiftung Textilmuseum führt sie die Synergien der beiden Gremien zusammen, um tatkräftig die Zukunft des Textilmuseums St.Gallen zu gestalten. Ihr zur Seite steht als ebenso neugewähltes Mitglied des Vereinsvorstands Emanuel Forster, CEO der Forster Rohner AG, der dem zurückgetretenen Martin Leuthold nachfolgt. Die Vereinsmitglieder dankten auch ihm für sein unermüdliches Wirken.

Der so neukonstituierte Vereinsvorstand sieht sich im ausgesprochenen Vertrauen der Vereinsmitglieder bestärkt, in den kommenden Jahren die Zukunft des Textilmuseums St.Gallen positiv zu entwickeln.

