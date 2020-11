Objectway Financial Software

Objectway lanciert Komplettlösung zum Kundenlebenszyklus-Management bei Brewin Dolphin

LondonLondon (ots/PRNewswire)

Objectway, ein führendes Unternehmen im Bereich der Digital Wealth & Asset Management-Software, gab bekannt, dass es sein Kundenmanagementsystem erfolgreich beim führenden britischen Vermögensverwalter Brewin Dolphin (LON: BRW) eingeführt hat.

Der Vermögensverwalter hatte bereits Anfang des Jahres über seine Fortschritte bei der technologischen Modernisierung im Rahmen seiner digitalen Strategie berichtet. Besondere Erwähnung fand die bevorstehende Einführung eines neuen Kundenmanagementsystems, wie das Unternehmen erklärte: "Zu den wichtigsten Vorteilen des neuen Kundenmanagementsystems gehören ein verbessertes Kundenerlebnis, vom Onboarding über den Eignungsprozess, und eine größere betriebliche Effizienz für unsere Mitarbeiter."

Die Client Lifecycle Management & Onboarding-Lösung, die von Objectway bereitgestellt wird und zu seiner WealthTech Suite gehört, dient dazu, die Kundenerfahrung zu optimieren und Kundenbeziehungen zu pflegen. Die Lösung ist für die Verwaltung des gesamten Kundenlebenszyklus angelegt, von der Kundensuche über das Onboarding bis hin zur laufenden Bereitstellung von Dienstleistungen wie Eignungsprüfungen und anderen periodischen und punktuellen Ereignissen. Eine grundlegende Neuerung ist die verbesserte digitale Zusammenarbeit zwischen Kunde und Berater über einen "Opti-Channel"-Mix (optimierter Omnichannel), um verschiedenen Situationen und Kundenbedürfnissen gerecht zu werden.

Objectway ist resilient und schon immer für digitale und Fernarbeit ausgerüstet, und konnte daher in den letzten Monaten trotz der restriktiven Corona-Auflagen erfolgreich eine umfassende Schulung des Personals von Brewin Dolphin durchführen. Dazu gehörte auch eine "Generalprobe", um einen reibungslosen Wechsel zu gewährleisten.

Dieses jüngste Projekt knüpft an die im letzten Jahr durchgeführte erfolgreiche Implementierung der Kundenanwendung "My Brewin" durch Objectway an, die den Kunden von Brewin Dolphin Echtzeitzugang zu aktuellen Informationen über ihre Portfolios, ihre Vermögensallokation und ihre Performance bietet.

Alberto Cuccu, CEO von Objectway UK, kommentierte: "Skalierbarkeit und die Verbesserung des Engagements von Kunden und Beratern haben für Vermögensverwaltungsfirmen heute oberste Priorität. Wir sind stolz darauf, dass wir mit unseren Lösungen Conectus first und Eximius Client Engage jetzt Brewin Dolphin in dieser Hinsicht maßgeblich helfen konnten.

Die Client Lifecycle Management & Onboarding-Lösung von Objectway fand jüngstens bei verschiedenen Webinaren, Preisverleihungen und Veröffentlichungen Erwähnung und wird von immer mehr Vermögensverwaltungsunternehmen übernommen.

Objectway hat ein Dokument zu diesem Thema veröffentlicht, in dem erläutert wird, wie führende Vermögensverwalter in Zusammenarbeit mit Objectway ihren Kunden und Beratern eine neue, ansprechende Erfahrung bieten und ihr Geschäft digital umgestalten konnten.

Das Dokument "Are you really engaging with your clients?" (dt. "Wie gut binden Sie Ihre Kunden ein?") ist hier verfügbar: https://www.objectway.com/download/?lang=en.

Pressekontakt:

Chiara Giudici

Senior Communication Specialist

chiara.giudici@objectway.com

Mobil: (+39) 393-822-9579