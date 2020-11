Doppelter Sieg für Objectway WealthTech Suite bei XCelent 2020 Awards

Objectway Financial Software

Dem Wettbewerb um Funktionsbreite und Kundenstamm voraus

Objectway, ein führendes Unternehmen im Bereich der Digital Wealth & Asset Management-Software, gewann den XCelent award for Breadth of Functionality and for Client Base in Celents Bericht vom Oktober 2020, Front-to-Middle Office Platforms:EMEA Wealth Management Edition: 2020 XCelent Awards: Powered by VendorMatch. Dieser Bericht untersuchte die führenden Anbieter von Front-to-Middle-Office-Plattformen in EMEA und lieferte eine Lösung, die ein exklusives Kundenerlebnis erzeugt. Zu den bemerkenswerten Unterscheidungsmerkmalen, die Celent in Betracht zog, gehörten die Bereitstellung von umsetzbaren Empfehlungen und Erkenntnissen, die nahtlose Zusammenarbeit zwischen Berater und Kunde und die Funktionalität zur Massenanpassung.

Dem renommierten Forschungs- und Beratungsunternehmen zufolge sind die Module "Advisor & Investor Portal und Mobile Apps sowie Client Lifecycle Management & Onboarding von Objectway reich an Funktionen, die letztlich die Interaktion zwischen Berater und Kunde, das automatisierte Drill-Down-Reporting, die Effizienz des Beraters und umfassende KPIs verbessern. Portfolio Management & Advisory war und ist der Sweet Spot der Lösung."

Celent bemerkte auch das Optimiser-Modul, "eine neue Ergänzung der Gesamtlösung, die es Vermögensverwaltern ermöglicht, eine Massenanpassung für ein großes Anlegerpublikum zu erreichen und gleichzeitig ihre Margenrendite zu erhöhen. Die erweiterte Intelligenzkomponente und die Gesamtskalierbarkeit der Optimiser-Lösung ist ein Unterscheidungsmerkmal."

"Wir sind sehr stolz auf diese doppelte Auszeichnung von Celent", kommentiert Luigi Marciano, CEO und Gründer der Objectway Group. "Die hervorragende Bewertung unserer WealthTech-Suite in Bezug auf den hohen Funktionsumfang spiegelt sich in der Anerkennung durch unseren Kundenstamm wider. Unsere Kunden bewerteten Objectway positiv, wobei sie insbesondere unsere Erfahrung und Unterstützung, die stabile Produktentwicklung und die Benutzerfreundlichkeit, die reibungslose Integration, die Vollständigkeit und die Flexibilität der Lösung zu schätzen wussten. Dies zeugt von den erfolgreichen Implementierungen unserer Lösungen bei unseren Kunden."

Ashley Longabaugh, Senior Wealth Management Analyst bei Celent und Autor des Berichts, lobt die Vollständigkeit und Robustheit der Lösung und stellt fest, dass die Objectway WealthTech Suite ein echter Berater-Klienten-Befürworter ist.

Quelle: Celent-Bericht: Front-to-Middle Office Plattformen:EMEA Wealth Management Edition: 2020 XCelent Awards: Powered by VendorMatch

