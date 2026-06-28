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Sommer Opening mit „Herz & Gfühl“: Bärige Stimmung mit Schlagerstar Hansi Hinterseer in See im Paznaun

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See/Tirol (ots)

Sommer, Sonne und Schlagergefühl: Mit dem großen Sommer Opening auf der Medrig Alm ist See im Paznaun musikalisch in den Bergsommer gestartet. Vor der beeindruckenden Kulisse der Tiroler Bergwelt sorgte Hansi Hinterseer am 27. Juni 2026 für den emotionalen Höhepunkt eines stimmungsvollen Konzerttages, der Volksmusik, alpine Lebensfreude und echte Begegnungen miteinander verband.

Beim Sommer Opening in See im Paznaun verwandelte Hansi Hinterseer die Medrig Alm in eine mitreißende Open-Air-Bühne. Rund 2000 Besucher feierten gemeinsam mit Einheimischen, Familien, Schlagerfans und Bergliebhaber den Start in den Paznauner Bergsommer. Mit bekannten Hits, neuen Liedern und seiner gewohnt nahbaren Art nahm Hansi Hinterseer das Publikum mit auf eine musikalische Reise voller Heimatgefühl, Leichtigkeit und guter Laune. Bei traumhaftem Sommerwetter und extrem warmen Temperaturen präsentierte sich die Medrig Alm als ideale Kulisse für einen Tag voller Musik und alpinem Lebensgefühl. Die Kombination aus frischer Bergluft, weiter Aussicht und musikalischer Unterhaltung machte das Sommer Opening zu einem Erlebnis, das lange in Erinnerung bleibt.

Stimmungsvoller Auftakt hoch über dem Tal

Bereits ab 10:00 Uhr brachte DJ Alex die Gäste auf der Medrig Alm in Sommerlaune. Im Anschluss gestalteten Sigrid & Marina gemeinsam mit Andreas Hastreiter einen abwechslungsreichen musikalischen Auftakt, bevor um 14:00 Uhr der Hauptact des Tages die Bühne betrat: Hansi Hinterseer. Eingebettet in die Bergkulisse von See entstand eine besondere Open-Air-Atmosphäre, die vom ersten Moment an von Herzlichkeit, Freude und gemeinsamer Begeisterung geprägt war.

Hansi Hinterseer begeistert mit Nähe zu seinen Fans und alpinem Lebensgefühl

Mit seiner gewohnt sympathischen Art, viel Nähe zum Publikum und Liedern voller Heimatgefühl sorgte Hansi Hinterseer auf der Medrig Alm für eine bärig ausgelassene Konzertatmosphäre. Zwischen Almwiesen, Sonnenterrasse und Bergpanorama wurde mitgesungen, mitgewippt und gefeiert. Der ehemalige Skistar und Entertainer zeigte einmal mehr, warum seine Musik Generationen verbindet: Sie erzählt von den Bergen, vom einfachen Leben und von dem, was wirklich zählt – Gemeinschaft, Natur und „Herz & Gfühl“.

Musikalisch nahm Hansi Hinterseer sein Publikum mit auf eine Reise durch bekannte Hits und neue Titel. Auf der Setlist standen unter anderem „Amore Mio“, „I sitz auf en Stoa“, „Tiroler Berge“ sowie Songs aus dem aktuellen Album „Bärig – mit Herz und Gfühl“. Die Mischung aus vertrauten Klassikern, eingängigen Melodien und neuen Liedern schuf viele emotionale Momente und beste Stimmung auf der Medrig Alm.

Stimmungsvoller Ausklang mit DJ Alex und Aftershow-Party

Nach dem Live-Konzert unterhielt DJ Alex die Besucher noch bis etwa 17:30 Uhr. Im Anschluss rundete die Aftershow-Party mit der Seabr Böhmischen beim Musikpavillon im Ort den Tag ab und ließ das Sommer Opening in See gemütlich und stimmungsvoll ausklingen.

Mit dem Sommer Opening hat See im Paznaun die Sommersaison eindrucksvoll eingeläutet. Die Verbindung aus Musik, Natur, Bergpanorama und herzlicher Atmosphäre zeigte einmal mehr, wie vielseitig der Paznauner Bergsommer ist: entspannt, authentisch und voller besonderer Momente.

Poolmaterial zum Konzert mit Hansi Hinterseer steht unter folgendem Link zur Verfügung: Videomaterial zum Download.