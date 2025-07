Intrum AG

Start der neuen Identitätsprüfung auf SwissPass.ch – Intrum-Lösung geht live

Seit Kurzem ist die neue digitale Identitätsprüfung auf SwissPass.ch im Einsatz. Die von Intrum entwickelte Lösung bildet den Start einer mehrjährigen Zusammenarbeit im Bereich Digital Onboarding. Intrum verantwortet dabei die sichere und datenschutzkonforme Verifikation von Ausweisdokumenten im Online-Kundenkonto.

Jährlich erstellen mehrere Tausend Personen ein neues SwissPass-Konto. Hinzu kommen zahlreiche Änderungen bei bestehenden Kundinnen und Kunden. Künftig kommt bei den Identitätsprüfungen die Lösung von Intrum zum Einsatz. Sie ermöglicht eine vollständig digitale, benutzerfreundliche und gleichzeitig sichere Prüfung amtlicher Ausweise – unter strikter Einhaltung höchster Sicherheits- und Datenschutzstandards gemäss Schweizer Recht.

Digitale Identitätsprüfung als Basis für Vertrauen

Intrum bringt in das Projekt ihre umfassende Expertise im Bereich Digital Onboarding und Identitätsverifikation ein. Über die gemeinsam mit der mesoneer AG betriebene Digital Trust Platform können sich Kundinnen und Kunden von SwissPass.ch sicher und einfach identifizieren: Sie scannen mit ihrem Mobiltelefon ihr Ausweisdokument und machen ein Selfie. Die geprüften Ergebnisse werden über eine geschützte API-Schnittstelle direkt an die betreibende Plattform übermittelt – effizient, zuverlässig und nachvollziehbar.

Ein Leuchtturmprojekt für Vertrauen im digitalen Raum

«Es ist ein bedeutender Meilenstein, dass unsere digitale Identifikationslösung, die bereits in verschiedenen Branchen – insbesondere im Finanzbereich – erfolgreich eingesetzt wird, nun auch im öffentlichen Sektor Anwendung findet. Das bestätigt unseren Anspruch, Innovation und Vertrauen in der digitalen Welt miteinander zu verbinden», sagt Benny Hofstetter, Senior Key Account Manager Digital Trust bei Intrum.

Langfristiges Engagement im öffentlichen Verkehrsumfeld

Die neue Lösung ist Teil einer mehrjährigen Vereinbarung. Intrum übernimmt im Rahmen dieser Partnerschaft die technische Prüfung von Ausweisdokumenten für die Online-Verifikation auf SwissPass.ch. Der Start markiert den Beginn einer engen Zusammenarbeit in einem zentralen Bereich der digitalen Mobilität.

«Die Zusammenarbeit mit Intrum hat gezeigt, wie digitale Lösungen im öffentlichen Verkehr effizient und zuverlässig umgesetzt werden können. Wir freuen uns über den gelungenen Start der Zusammenarbeit», sagt Marco Braunschweiler, Senior Product Owner SwissPass bei der SBB AG.

Über SwissPass

Hinter SwissPass steht die Alliance SwissPass. Sie vereint 250 Schweizer Transportunternehmen und 20 Verbünde im Schweizer öffentlichen Verkehr. Die Branchenorganisation hat die SBB AG mit dem Betrieb der Plattform beauftragt (swisspass.ch).

Über Intrum

Intrum ist die führende Anbieterin von Digital Onboarding-Lösungen in der Schweiz. Unser Portfolio umfasst innovative Technologien wie AutoIdent, VideoIdent und eSign, die eine schnelle, sichere und benutzerfreundliche Identifikation sowie elektronische Signatur ermöglichen. Diese Lösungen helfen Unternehmen, die User Experience zu verbessern und regulatorische Anforderungen effizient zu erfüllen.

Mit über 100 Jahren Erfahrung und einer starken Präsenz in 20 europäischen Märkten bietet Intrum umfassende Credit Management Services an. Dazu gehören unter anderem Inkasso, Credit Information und Bonitätsprüfungen, sowie digitale Onboarding- und Signierlösungen. Intrum unterstützt Unternehmen dabei, ihre Prozesse zu optimieren und Risiken zu minimieren, und ermöglicht Konsumentinnen und Konsumenten einen reibungslosen und sicheren Zugang zu digitalen Dienstleistungen.

