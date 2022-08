Huawei

HUAWEI IdeaHub S2 für Smart Office und Bildung vorgestellt

Beijing (ots/PRNewswire)

Am 8. August 2022 nahm CCTV News gemeinsam mit Huawei an der Intelligent Collaboration 2022 New Product Launch teil, bei der der HUAWEI IdeaHub S2 offiziell vorgestellt wurde - der erste HarmonyOS-Flachbildschirm für die Kooperation. Der IdeaHub S2 ist ein weiterer Erfolg, der das Portfolio von Huawei an innovativen, branchenführenden Lösungen ergänzt, die einen Mehrwert für Kunden schaffen.

Auf der Veranstaltung erläuterte Sun Quan, Präsident der Huawei Intelligent Collaboration Domain, wie allgegenwärtige Konnektivität und Intelligenz die Gewohnheiten in unserem Arbeits- und Alltagsleben verändern werden. Auf der Grundlage eines fortschrittlichen intelligenten Bürosystems ist Huawei in der Lage, eine effektive Kommunikations- und Kooperationsstrategie für das globale Team zu entwickeln.

Sun Quan sagte: „Wir hoffen, einen effizienten, intelligenten Arbeitsstil für alle zugänglich zu machen, nicht nur für Huawei-Mitarbeiter. Das ist unsere Mission, und damit bringen wir die nächste Generation des IdeaHub S2 heraus, das erste intelligente Produkt der Branche, das mit HarmonyOS läuft. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden, um mehr Wert zu schaffen und jeden Arbeitsplatz digital zu gestalten, damit jeder einen intelligenten Arbeitsstil genießen kann."

Der neue HUAWEI IdeaHub S2 bringt Intelligenz in alle Szenarien, auch am Arbeitsplatz, in der Schule und zu Hause. Es integriert eine Reihe modernster Technologien wie FHD-Videokonferenzen, Bring Your Own Meeting (BYOM), Wi-Fi 6 für direkte Projektion, Multi-Window und App-Multiplikator und ist damit die perfekte Wahl, um jedem Arbeitsbereich dabei zu helfen, digital zu werden.

Intelligente Meetings für alle Szenarien mit hochgradiger Sicherheitszertifizierung

Bei der Entwicklung des HUAWEI IdeaHub S2 hat Huawei seine in fast 30 Jahren gesammelte Erfahrung mit professionellen Videokonferenztechnologien genutzt. Das System bietet End-to-End-Funktionen für die Videoerfassung, -kodierung, -übertragung, -dekodierung und -anzeige, die lebensechte Videobilder für ein hervorragendes FHD-Erlebnis wiedergeben. Darüber hinaus können gängige Cloud-Conferencing-Apps wie Huawei Cloud Meeting und HUAWEI CLOUD WeLink direkt auf dem IdeaHub S2 ohne einen zusätzlichen OPS verwendet werden, was die Kosteneffizienz und die Erfahrung der Nutzer verbessert.

Das Produkt verfügt über ein BYOM-Design, das die nahtlose Weitervermittlung von Meetings auf einem Mobilgerät oder PC an das Panel ermöglicht und damit den Übergang zu intelligenten Meetings signalisiert.

Darüber hinaus ist der HUAWEI IdeaHub S2 von der CC EAL5+ zertifiziert, der höchsten Sicherheitszertifizierung für kommerzielle Systeme. Der IdeaHub S2 bietet Cloud-Pipe-Geräte-Chip-Vollverbindungsschutz, einschließlich API-Berechtigungen, Schutz sensibler Informationen und Zugriffsaufzeichnung.

Smart Office und ein Ökosystem umfangreicher Apps

Der HUAWEI IdeaHub S2 nutzt die neue Wi-Fi Direct-Technologie, die eine Projektion in nur einem Schritt ermöglicht. Jetzt können Sie einfach Wi-Fi auf Ihrem Gerät aktivieren, um die Projektion zu starten. Dies lässt sich perfekt mit dem intelligenten Whiteboard mit einer äußerst geringen Latenzzeit von 16 ms kombinieren, sodass das Schreiben genauso einfach ist wie mit Stift und Papier.

Darüber hinaus wird die Multi-Window-Funktion unterstützt, mit der sich mühelos Multitasking betreiben lässt, z. B. das gleichzeitige Durchsuchen von Informationen und Schreiben auf dem Whiteboard, was die Arbeitseffizienz erhöht. Über 1.000 Apps stehen mit der App Multiplier-Funktion für eine einfache Navigation durch Inhalte in zwei Fenstern bereit, sodass Sie einen größeren Bereich für Ihre Aufgaben zur Verfügung haben. Der IdeaHub S2 verfügt über sechs offene Funktionen für Meetings, Whiteboards, Projektion, Benutzeroberfläche, Management und Unternehmensanpassung, die eine schnelle Integration von Partneranwendungen ermöglichen.

Die neue HUAWEI IdeaHub-Serie bietet Komplettlösungen für Büros, Bildungseinrichtungen und Privathaushalte und liefert ein erstklassiges, intelligentes Erlebnis für jede Branche und jede Umgebung. Neben dem IdeaHub S2 der nächsten Generation, der einen Trend für die digitale Transformation des Büros setzt, ist der brandneue IdeaHub B2 auf Meetings zugeschnitten, während der IdeaHub Board 2 für den Bildungsbereich gedacht ist. Für weitere Informationen über HUAWEI IdeaHub S2 besuchen Sie bitte: https://e.huawei.com/en/products/cloud-communications/ideahub/ideahub-s2

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1878781/IdeaHub_S2.jpg