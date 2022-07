Propeller TV

Propeller TV: Die BRI-Geschichte der grünen Entwicklung

Eröffnungsfeier „Vista of the Green Silk Road" in Peking

Die Eröffnungszeremonie des „Vista of the Green Silk Road"-Programms wurde von der BRI International Green Development Coalition (BRIGC) und der „Belt and Road' Media Cooperation Union (MCU) am 12. Juli in Peking gemeinsam veranstaltet.

Durch die Nutzung der Professionalität, der Ressourcen und der Werbekanäle von BRIGC und MCU im In- und Ausland soll der Blick auf die grüne Seidenstraße die Geschichte der grünen Entwicklung der BRI in einem Stil erzählen, der die Vorteile professioneller Film-, Fernseh- und Medienansätze vereint. Mit diesen Geschichten sollen grüne Entwicklungskonzepte, Erfahrungen, praktische Fälle und Früchte der Zusammenarbeit ausgetauscht werden, um den Beitrag der BRI zur globalen ökologischen Zivilisationsentwicklung aufzuzeigen. Das Jahresthema 2022 lautet „Vista of the Green Silk Road: Driving Green Development with Synergetic Reduction of Pollution and Carbon Emissions." Es werden thematische Veranstaltungen und Fallsammlungen durchgeführt. Das Programm wird auf „USilk", einem Fernsehprogramm der MCU, in den Ländern der Seidenstraße zur Hauptsendezeit ausgestrahlt werden.

Das BRIGC soll als Plattform für den politischen Dialog und die Kommunikation, für Umweltwissen und -informationen sowie für den Austausch und den Transfer von grünen Technologien dienen. Derzeit gibt es mehr als 150 Partner aus 43 Ländern und Regionen. MCU wird vom China Intercontinental Communication Center (CICC) in Zusammenarbeit mit internationalen Medienagenturen initiiert und zielt auf die Förderung diversifizierter Medienkooperationsprogramme zwischen China und internationalen Organisationen durch Omni-Media, Multi-Media und Medienkonvergenz. Sie hat jetzt 105 Mitglieder aus mehr als 40 Ländern und Regionen.

