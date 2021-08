German Bionic Systems

Arbeitsschutz: German Bionic stellt KI-basiertes Ergonomie-Frühwarnsystem für manuelle Arbeitsplätze vor

Augsburg (ots)

Der europäische Technologieführer für Robotik-Exoskelette, German Bionic, hat heute mit dem SMART SAFETY COMPANION eine weitere intelligente Funktion für den Kraftanzug Cray X vorgestellt. Mit dem neuen Ergonomie-Frühwarnsystem können Unternehmen die Sicherheit von Hebevorgängen an manuellen Arbeitsplätzen individuell und intelligent verfolgen und optimieren. Die cloudbasierte Software setzt KI und maschinelles Lernen ein, um gesundheitliche Risiken von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu identifizieren, Sicherheitsvorkehrungen zu definieren und dadurch Arbeitsprozesse zu verbessern. Damit maximiert sie nachhaltig den Arbeitsschutz und gewährleistet zugleich optimale Geschäftsprozesse und höchste Effektivität.

"Im Fokus der Produktentwicklung von German Bionic steht immer das Wohl des Menschen", sagt Norma Steller, Head of IoT bei German Bionic. "Unsere neueste Innovation SMART SAFETY COMPANION revolutioniert die Ergonomie am Arbeitsplatz und trägt dazu bei, übermüdungsbedingte Fehler und Verletzungen zu vermeiden."

Mit seinem ganzheitlichen Ansatz setzt der German Bionic SMART SAFETY COMPANION ergonomische Expertise in Echtzeit dort um, wo der dringendste Bedarf herrscht: an manuellen Arbeitsplätzen. Die umfangreichen Reporting-Funktionen verschaffen Unternehmen sofortige Übersichten über die jeweilige Wirksamkeit der durchgeführten Arbeitsschutzmaßnahmen. Dadurch erschließen sich auch neue Potenziale in Bezug auf Arbeitsschutz und Unternehmensperformance - denn nachhaltiges Wirtschaften und ESG-Management können so bereits bei den Mitarbeitenden beginnen.

Ergonomischer Schutz und weniger Ermüdungserscheinungen

Der SMART SAFETY COMPANION ist Cloud-basiert und so bei Bedarf per Over-the-Air-Update (OTA) für jeden vernetzten Cray X Power Suit verfügbar. Er bietet ergonomischen Schutz, indem er als intelligentes Echtzeit-Frühwarnsystem individuell Fehlhaltungen und falschen Hebetechniken bei manuellen Arbeiten vorbeugt, vor Übermüdung warnt und dadurch überlastungsbedingte Fehler und Verletzungen verhindert.

Indem die Software mit Hilfe von Echtzeit-Daten einen sogenannten digitalen Zwilling generiert, meldet der SMART SAFETY COMPANION beispielsweise ungünstige Belastungen, kritische Wiederholungen, riskante Bewegungen und schlechte Körperhaltungen. Zudem erkennt und warnt die Software intelligent bei Symptomen von Ermüdung, um kritische Überlastungen zu vermeiden, weist in Echtzeit auf richtige Körperhaltung und Hebepraktiken hin und gibt intelligente Pausenempfehlungen. Und schließlich schlägt sie als präventive Maßnahmen schnelle und einfache Dehnungsübungen vor, um die Gesundheit und Produktivität der Arbeiter zu erhalten.

Nachhaltige Unternehmensleistung durch effektivere, gesündere Mitarbeiter

Die Systemlösung von German Bionic besteht aus der German-Bionic-IO-Cloud-Robotik-Plattform und dem intelligenten Cray-X-Kraftanzug. Über das kürzlich geschaffene eigene Betriebssystem German Bionic OS lassen sich sämtliche Funktions-Updates ganz einfach "Over-the-Air", also per drahtloser Fernübertragung, durchführen.

"Mit dem Einsatz unserer Systemlösung können Unternehmen ein klares Statement über den Wert abgeben, den sie ihren Mitarbeitenden beimessen", sagt Armin G. Schmidt, CEO von German Bionic. "Denn sie unterstützt die Mitarbeitenden dabei, ihr Bestes zu geben - nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch nach Feierabend. In Anbetracht einer alternden Belegschaft und eines immer härter umkämpften Arbeitsmarktes steigert dies sowohl den ESG-Score von Unternehmen als auch deren Attraktivität als Arbeitgeber."

Über German Bionic

Hinter German Bionic stehen renommierte internationale Technologie-Investoren wie Samsung Catalyst Fund, Storm Ventures und die MIG AG, die auch in den Covid-19-Impfstoffentwickler BioNTech investiert ist. Über German Bionic wird regelmäßig in angesehenen Publikationen berichtet, und das Unternehmen wurde mehrfach ausgezeichnet: unter anderem mit dem Deutschen Gründerpreis, dem Land der Ideen und dem Automatica Award sowie mit einer Nominierung für den wichtigsten internationalen Industriepreis, den Hermes Award der Hannover Messe.

Das Cray X von German Bionic ist das weltweit erste vernetzte Exoskelett für die Arbeitswelt, das, verbunden mit der Smart-Factory, selbstlernend Hebebewegungen verstärkt und Fehlhaltungen vorbeugt. Somit wird es zum intelligenten Bindeglied zwischen Mensch und Maschine. Dabei schützt es die Gesundheit der Arbeiterinnen und Arbeiter, verringert messbar Unfallrisiken und verbessert so die Arbeitsprozesse.

