MSD Merck Sharp & Dohme AG

MSD Suisse nomme Mehrdad Doustdar au poste de Managing Director

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Lucerne (ots)

MSD Suisse, entreprise biopharmaceutique de premier plan, annonce aujourd'hui la nomination de Mehrdad Doustdar au poste de Managing Director à compter du 1er novembre 2026.

Il dirigera la filiale suisse de MSD et continuera à renforcer la croissance stratégique ainsi que la présence de l'entreprise en Suisse. L'accent sera mis sur la promotion de l'innovation et l'amélioration des résultats thérapeutiques pour les patientes et les patients.

Doustdar, 45 ans, apporte près de 20 ans d'expérience chez MSD. Au cours de cette période, il a occupé des postes de direction dans plusieurs marchés européens ainsi qu'au niveau régional. Plus récemment, il était Managing Director de MSD République Tchèque & Slovaquie et président du conseil d'administration de l'association pharmaceutique tchèque AIFP.

"Mehrdad apporte une vaste expérience internationale, un solide parcours en matière de leadership d'entreprise ainsi qu'un engagement marqué envers les patientes et les patients, les collaboratrices et collaborateurs, et l'innovation. Je me réjouis beaucoup de l'accueillir en Suisse et de renforcer avec lui notre contribution pour les patientes et les patients ainsi que pour la société", a déclaré Catherine Williams, Northern & Central Europe Lead.

Williams a remercié Jasper Kunow pour son engagement en tant que Managing Director ad interim de MSD Suisse et a salué son leadership ainsi que son engagement en faveur d'une transition réussie. Kunow continuera à se concentrer sur son rôle de Mediterranean, Eastern Europe & Baltics Lead.

"C'est un honneur pour moi d'assumer le rôle de Managing Director", a déclaré Doustdar. "La Suisse est l'un des pôles de santé et d'innovation les plus dynamiques au monde. Je me réjouis de poursuivre, avec nos talentueuses collaboratrices et nos talentueux collaborateurs ainsi qu'avec nos partenaires externes, la mission de MSD: mettre à profit une science de pointe pour sauver des vies et permettre une meilleure qualité de vie."

Doustdar est Autrichien et titulaire d'un master en International Business Administration de l'Université d'économie de Vienne. Dans les prochaines semaines, il s'installera en Suisse avec sa famille.

MSD Merck Sharp & Dohme en Suisse

MSD, une entreprise biopharmaceutique de premier plan, emploie en Suisse plus de 1'000 personnes dans trois sites. Le siège est situé à Lucerne. Sur son site de Zurich, dans "The Circle", MSD exploite un centre mondial d'innovation et de développement. De plus à Schachen (Canton Lucerne) nous fabriquons des médicaments destinés à des essais cliniques dans le monde entier et exploitons un laboratoire d'analyse judiciaire. MSD mène près de 40 essais cliniques par an en Suisse. Les principaux domaines thérapeutiques de MSD sont l'oncologie, les maladies infectieuses et les maladies cardiovasculaires et cardiométaboliques. Nous disposons également d'un large portefeuille de vaccins pour prévenir les maladies chez les enfants, les adolescents et les adultes et nous sommes l'une des entreprises leaders dans le domaine de la médecine vétérinaire. En outre nous prenons au sérieux notre responsabilité envers la communauté locale et somme impliqués depuis des années dans les " Trendtage Gesundheit Lucerne " et l'" Alliance Compétences en Santé ".

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