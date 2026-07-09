MSD Merck Sharp & Dohme AG

MSD célèbre 50 ans de son site de production et d'innovation de Schachen (LU) d'importance mondiale

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Lucerne (ots)

MSD Merck Sharp Dohme, entreprise biopharmaceutique de premier plan, annonce aujourd'hui le 50e anniversaire de la pose de la première pierre de son site de Schachen, dans le canton de Lucerne. Depuis le 9 juillet 1976, cette implantation est passée d'une petite unité à un élément essentiel du réseau mondial de MSD et contribue de manière significative au développement et à la mise à disposition de médicaments innovants.

Au cours des vingt dernières années seulement, plus de 230 millions de francs suisses y ont été investis. Plus de 300 collaborateurs travaillent au développement, à la fabrication et à l'analyse de substances biotechnologiques actives, réalisent des études de stabilité et soutiennent des essais cliniques à l'échelle mondiale. Schachen apporte ainsi une contribution importante à la mission mondiale de MSD : sauver et améliorer durablement des vies grâce à une science de pointe.

" Le site de Schachen constitue un élément essentiel de notre réseau mondial et illustre parfaitement la capacité d'innovation de MSD. Le travail des équipes sur place contribue de manière déterminante à faire avancer des médicaments innovants au bénéfice des patients du monde entier. Nous sommes fiers du développement de ce site et des personnes qui le façonnent depuis 50 ans ", déclare Franz Escherich, président du conseil d'administration du groupe MSD en Suisse.

" Cinquante ans de Schachen sont avant tout l'histoire des femmes et des hommes qui ont construit et développé ce site. Leur engagement, leur expertise et leur esprit de collaboration ont fait de Schachen ce qu'il est aujourd'hui : un site solide, internationalement connecté et résolument tourné vers la qualité et le bénéfice pour les patients ", déclare José Juan Cores, Site Head Schachen et Senior Director, Biologics Analytical R&D.

Le site réunit un large éventail de compétences - du développement de produits biologiques aux laboratoires analytiques et microbiologiques, en passant par l'ingénierie, la technologie et les activités mondiales d'approvisionnement pour les études cliniques. Il forme également des apprentis depuis 1977. Par ailleurs, MSD exploite à Schachen l'un de ses trois laboratoires médico-légaux mondiaux, où sont analysées les suspicions de contrefaçon de médicaments MSD provenant d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique.

Au cours de l'été et de l'automne, MSD célébrera dignement ce 50e anniversaire à Schachen à travers différents événements internes et externes.

MSD en Suisse

MSD, une entreprise biopharmaceutique de premier plan, emploie en Suisse plus de 1'000 personnes dans trois sites. Le siège est situé à Lucerne. Sur son site de Zurich, dans "The Circle", MSD exploite un centre mondial d'innovation et de développement. De plus à Schachen (Canton Lucerne) nous fabriquons des médicaments destinés à des essais cliniques dans le monde entier et exploitons un laboratoire d'analyse judiciaire. MSD mène près de 40 essais cliniques par an en Suisse. Les principaux domaines thérapeutiques de MSD sont l'oncologie, les maladies infectieuses et les maladies cardiovasculaires et cardiométaboliques. Nous disposons également d'un large portefeuille de vaccins pour prévenir les maladies chez les enfants, les adolescents et les adultes et nous sommes l'une des entreprises leaders dans le domaine de la médecine vétérinaire. En outre nous prenons au sérieux notre responsabilité envers la communauté locale et somme impliqués depuis des années dans les " Trendtage Gesundheit Lucerne " et l'" Alliance Compétences en Santé ".

Pour plus d'informations, rendez-nous visite à l'adresse www.msd.ch fr.msd-animal-health.ch www.msd-gesundheit.ch www.mymsd.ch et suivez-nous sur LinkedIn, Facebook et YouTube.

Vous trouverez ce communiqué ainsi que d'autres sur notre site Web, dans la section réservée aux employés des médias : https://www.msd.ch/en/home/news/