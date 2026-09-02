MSD Merck Sharp & Dohme AG

MSD Suisse remporte le Prix Galien Suisse 2026 avec WINREVAIR® (sotatercept)

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Lucerne (ots)

MSD Suisse, entreprise biopharmaceutique de premier plan, a le plaisir d'annoncer que WINREVAIR® (sotatercept) a reçu le prestigieux Prix Galien Suisse 2026 dans la catégorie des maladies rares. Cette distinction récompense des innovations pharmaceutiques majeures.

L' hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) est une maladie rare, progressive et grave des vaisseaux pulmonaires. Malgré des avancées importantes dans sa prise en charge, les besoins médicaux restent considérables. WINREVAIR® ouvre une nouvelle approche thérapeutique et élargit les options de traitement pour les patients concernés.

" Cette distinction constitue une grande reconnaissance pour toutes les personnes qui ont contribué au développement de WINREVAIR®. Elle renforce notre engagement à faire progresser l'innovation scientifique et à mettre de nouvelles solutions à la disposition des patients ", a déclaré Jasper Kunow, Managing Director a.i. de MSD Suisse.

Le Prix Galien est considéré au niveau international comme l'une des plus hautes distinctions en matière d'innovation pharmaceutique. Cette reconnaissance de WINREVAIR® met en lumière l'importante activité de recherche et développement ainsi que l'engagement commun de la science, de la médecine et de l'industrie pour améliorer en permanence la prise en charge des patients atteints de maladies graves.

Avec cette récompense, MSD souligne son engagement à long terme en faveur de la recherche, de l'innovation et du développement de nouvelles thérapies dans des domaines présentant d'importants besoins médicaux non satisfaits.

MSD Merck Sharp & Dohme en Suisse

MSD, une entreprise biopharmaceutique de premier plan, emploie en Suisse plus de 1'000 personnes dans trois sites. Le siège est situé à Lucerne. Sur son site de Zurich, dans "The Circle", MSD exploite un centre mondial d'innovation et de développement. De plus à Schachen (Canton Lucerne) nous fabriquons des médicaments destinés à des essais cliniques dans le monde entier et exploitons un laboratoire d'analyse judiciaire. MSD mène près de 40 essais cliniques par an en Suisse. Les principaux domaines thérapeutiques de MSD sont l'oncologie, les maladies infectieuses et les maladies cardiovasculaires et cardiométaboliques. Nous disposons également d'un large portefeuille de vaccins pour prévenir les maladies chez les enfants, les adolescents et les adultes et nous sommes l'une des entreprises leaders dans le domaine de la médecine vétérinaire. En outre nous prenons au sérieux notre responsabilité envers la communauté locale et somme impliqués depuis des années dans les " Trendtage Gesundheit Lucerne " et l'" Alliance Compétences en Santé ".

Pour plus d'informations, rendez-nous visite à l'adresse www.msd.ch fr.msd-animal-health.ch www.msd-gesundheit.ch www.mymsd.ch et suivez-nous sur LinkedIn, Facebook et YouTube.

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