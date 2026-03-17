Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Le jeu en ligne de TCS et Microsoft Suisse permet de découvrir la mobilité et l'IA

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Vernier/Ostermundigen (ots)

Un club de mobilité qui explique l'IA ? Un jeu qui transforme les pendulaires en explorateurs ? ODYSSAI est une offre inédite. Ce jeu innovant sur navigateur permet aux Suissesses et aux Suisses de redécouvrir leur patrie sous un tout nouveau jour. Au cours de leur voyage virtuel à travers le pays, ils explorent de façon ludique et concrète les multiples facettes de l'intelligence artificielle. Le jeu montre de manière divertissante comment l'intelligence artificielle contribue à rendre la mobilité plus sûre, plus efficace et plus durable. ODYSSAI est un projet commun du TCS et de Microsoft Suisse.

Accompagnés du bouquetin "Bouki", sympathique compagnon IA, les joueuses et joueurs entreprennent un voyage virtuel de découverte à travers la Suisse. Étape après étape, ils acquièrent des compétences clés en matière d'IA, allant de l'analyse de données et de la reconnaissance d'images aux enjeux éthiques liés à la protection des données et à l'automatisation. De plus, des dialogues et des quiz amusants dévoilent des secrets suisses surprenants. Qui aurait cru que le Cervin avait des racines africaines ? Ou qu'une simple soupape de sécurité pouvait devenir une véritable attraction touristique ?ODYSSAI peut être joué gratuitement en cliquant sur le lien suivant : https://odyssai.ch/

"La sécurité numérique commence par la compétence. Comprendre l'IA permet de l'utiliser en toute sécurité et en toute autonomie", explique Primo Amrein, AI Skills Director chez Microsoft Suisse. "Nous ne considérons pas l'IA comme une technologie abstraite, mais comme un outil qui aide les gens à prendre des décisions. Avec ODYSSAI, nous avons voulu montrer comment l'IA peut fournir des repères dans des systèmes complexes. Pour cela, la mobilité est le contexte idéal : elle permet de percevoir immédiatement les conflits d'objectifs, les interdépendances et les effets, et donc aussi l'utilisation responsable de l'IA."

Bernhard Bieri, directeur du Touring Club Suisse, ajoute : "Avec ODYSSAI, nous avons participé au développement d'un jeu qui met en évidence les opportunités qu'offre l'IA ainsi que la diversité de la mobilité, et qui montre comment l'IA peut, par exemple, aider à choisir le moyen de transport le plus approprié. Cela correspond également aux valeurs du TCS et à notre engagement en faveur d'une mobilité librement choisie."

Un jeu qui invite à repenser la mobilité

Dans le cadre d'un voyage virtuel, les compétences en matière d'IA sont reliées au thème de la mobilité. Les joueuses et joueurs doivent se fixer des priorités : économiser du temps, de l'argent ou de l'énergie ? Le train est rapide, mais plus cher. Le vélo durable, mais plus lent. Qu'est-ce qui compte le plus ? Des obstacles imprévus provoquent des rebondissements inattendus : vous avez pris le mauvais train ? Le vélo a un pneu crevé ? C'est le moment d'improviser. En jouant à ODYSSAI, on se rend compte que la mobilité est synonyme non seulement de déplacement, mais aussi de qualité de vie.

Tout au long du parcours, des quiz et des mini-jeux mettent à l'épreuve l'habileté et la logique, du méli-mélo des routes au Jump'n'Run. "Dans ODYSSAI, le processus d'apprentissage est intuitif. Les gens découvrent ainsi le fonctionnement des algorithmes d'intelligence artificielle et comprennent comment les systèmes apprennent et évoluent", déclare Primo Amrein. "Sans jargon technique, mais avec une compréhension claire de la manière dont l'IA peut apporter son aide au quotidien."

L'initiative à but non lucratif pose de nouveaux jalons en matière d'éducation numérique

ODYSSAI permet de découvrir une utilisation responsable des technologies d'IA. "L'IA est aussi utile qu'un bon copilote : elle peut donner des conseils, mais c'est nous qui restons aux commandes", précise Primo Amrein. À travers des dialogues et des quiz amusants et informels, les joueuses et joueurs découvrent que si l'IA peut reconnaître des schémas, faire des prédictions et apporter de l'aide, la décision finale revient toujours à l'être humain. La mobilité devient ainsi un vrai moment d'apprentissage.

Le TCS a apporté son expertise sur les différentes formes de mobilité. Dans ODYSSAI, les joueuses et joueurs découvrent en s'amusant les grandes différences entre les moyens de transport - en termes de temps, de coûts ou de consommation d'énergie - et choisissent entre le vélo, la voiture ou les transports publics, en fonction de la situation. Le TCS souligne ainsi son engagement en faveur d'une mobilité diversifiée et adaptée à chaque situation, présentée dans un modèle délibérément simplifié. Le jeu reflète également l'implication du TCS dans le domaine de l'eSport. Avec la TCS eSports League, le TCS s'investit dans ce domaine depuis 2018.

Une innovation technologique utile à la société

Lorsque les joueuses et joueurs sont confrontés à des embouteillages, des chantiers ou des limitations de vitesse, les avantages de l'IA se manifestent immédiatement : l'IA aide à identifier précocement les dangers et les obstacles. "ODYSSAI allie profondeur technologique et utilité réelle dans la vie de tous les jours. La mobilité fait partie intégrante du quotidien. C'est ce qui rend le jeu réel, pertinent et crédible", conclut Primo Amrein.