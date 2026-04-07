Caritas Schweiz / Caritas Suisse

Caritas Suisse recommande de voter " non " à l'initiative pour une Suisse à 10 millions d'habitants

On sous-estime l'importance de la contribution des migrants à notre économie et à la communauté

Lucerne (ots)

Caritas Suisse appelle à rejeter l'initiative " Pas de Suisse à 10 millions (initiative pour la durabilité) ". L'initiative attribue en bloc les causes des défis sociaux à la migration, exige des mesures disproportionnées dans le domaine de l'asile et s'accommode d'une rupture de la Suisse avec le droit international.

L'initiative présente l'immigration comme un fardeau pour les infrastructures et la société. Ce faisant, elle oublie que les migrants jouent un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de l'économie et de l'approvisionnement. Selon Caritas, il est erroné de rendre les migrants - en particulier les réfugiés - responsables des défis sociaux dans des secteurs tels que la protection de l'environnement, les transports, la santé ou la sécurité sociale, car cela attise les craintes.

Cette initiative vise en premier lieu les personnes les plus vulnérables et constitue une atteinte à la protection des réfugiés. En réalité, l'immigration par l'asile n'a qu'une incidence très marginale sur la croissance démographique. La majeure partie de l'immigration est due à la demande du marché du travail. Les mesures disproportionnées exigées dans le domaine de l'asile compromettraient totalement la protection des réfugiés. Si cette initiative était adoptée, il faudrait même dénoncer la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, la Convention européenne des droits de l'homme et la Convention relative aux droits de l'enfant. Une telle mesure ferait perdre à la Suisse sa crédibilité en tant que défenseuse des valeurs humanitaires et médiatrice dans les crises internationales.

Pour ces raisons, le Comité de Caritas Suisse a décidé de recommander de voter " non " le 14 juin. Caritas Suisse participe également à la campagne " Non à l'initiative du chaos de l'UDC " lancée par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés.