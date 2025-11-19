LIDL Schweiz

Lidl Suisse procède à un rappel de produit concernant l'article "Fondue Chinoise de boeuf de pâturage bio surgelé".

Weinfelden (ots)

Lidl Suisse procède au rappel du produit"Fondue Chinoise de boeuf de pâturage bio surgelé" avec la date limite de conservation 26.04.2026 et le N° de lot 25822457. Une teneur en PFAS supérieure à la limite légale a été détectée dans le produit. Par conséquent, il est primordial que les clients prennent en compte ce rappel et qu'ils évitent de consommer le produit.

Le produit concerné "Fondue Chinoise de boeuf de pâturage bio surgelé" été commercialisé par Lidl Suisse. Pour des raisons de protection préventive des consommateurs, Lidl Suisse a immédiatement réagi et a retiré de la vente la marchandise concernée. L'article peut être ramené dans toutes les filiales Lidl. Le prix d'achat sera bien entendu remboursé, même en cas de non-présentation du ticket de caisse.

Seul le produit "Fondue Chinoise de boeuf de pâturage bio surgelé" avec la date limite de conservation 26.04.2026 et le N° de lot 25822457 est concerné par ce rappel de produit. Tous les autres produits vendus par Lidl Suisse ne sont pas concernés par ce rappel de produit.

Lidl Suisse vous prie de bien vouloir excuser tout désagrément occasionné.