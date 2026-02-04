Handicap International

Ukraine: augmentation du nombre de blessés et de personnes en situation de handicap

Genève (ots)

Après quatre ans de bombardements et de tirs, le nombre de civils grièvement blessés en Ukraine continue d'augmenter. Handicap International alerte sur la hausse des blessures graves telles que les amputations ou les brûlures, ainsi que sur l'augmentation du nombre de personnes en situation de handicap et sur les besoins considérables en personnel spécialisé et en aides techniques. De plus en plus de personnes ont besoin de physiothérapie, de prothèses et d'un accompagnement psychologique.

"Nous avons constaté une augmentation significative des demandes de rééducation pour des personnes blessées par des attaques de roquette et de drone, des bombardements aériens et des explosions de mines. Ces patients ont subi des traumatismes graves et des amputations" explique Tatiana, physiothérapeute à Dnipro. "(...) Nous aidons les survivants à retrouver leurs capacités fonctionnelles, à se déplacer de manière autonome et à prendre soin d'eux-mêmes pour retrouver confiance et indépendance. Pour ceux qui ont tout perdu, leur santé et parfois leur volonté de vivre, un soutien psychologique est essentiel."

Augmentation du nombre de personnes en situation de handicap

Selon un rapport du Projet d'évaluation des capacités (ACAPS), environ 300'000 personnes ont des blessures liées au conflit, dont certaines ont entraîné des handicaps durables, tels que des amputations, des pertes auditives ou visuelles.

Avant l'invasion, l'Ukraine comptait environ 2,7 millions de personnes handicapées; ce chiffre a considérablement augmenté en raison du nombre élevé de blessés de guerre. Les personnes en situation de handicap sont touchées de manière disproportionnée par la violence et la mort et rencontrent des difficultés pour accéder aux soins de base et à l'aide humanitaire.

Lidiya fait partie des nombreuses personnes blessées. Sans la thérapie dispensée par Handicap International, elle ne pourrait plus bouger son bras et serait dépendante d'une aide quotidienne. Des bombes à sous-munitions ont explosé alors qu'elle faisait la queue dans la rue pour retirer sa pension mensuelle. Elle a entendu un bruit ressemblant à "mille serpents sifflants". Elle a appris plus tard qu'il s'agissait du son caractéristique des sous-munitions. L'un des hommes à proximité a crié: "Courez!". "Mais où pouvions-nous courir? Nous savions qu'il y avait une cave à proximité, mais nous n'y sommes pas arrivés à temps. L'onde de choc nous a tous projetés au sol", raconte-t-elle.

Handicap International en Ukraine