Neuauflage Schweizer Kontenrahmen KMU

Medienmitteilung

Schweizer Kontenrahmen KMU – Das Original neu aufgelegt

Der «Schweizer Kontenrahmen KMU» setzt Standards im Rechnungswesen und in der Rechnungslegung. Die Aktienrechtsreform 2020 (in Kraft ab 1.1.2023) sowie praktische Bedürfnisse haben veb.ch als Herausgeber dazu bewogen, das nützliche Nachschlagewerk umfassend zu überarbeiten. Die Neuauflage ist ab sofort erhältlich.

«Eine systematische Erfassung der Konten in einem Kontenrahmen ist aktueller denn je», sagt Herbert Mattle, Präsident von veb.ch und Mitautor des «Schweizer Kontenrahmens KMU». Nach der Erstausgabe im Jahre 1947 von Karl Käfer machen ständig wachsende Anforderungen an das Rechnungswesen sowie strengere gesetzliche Rechnungslegungsvorschriften eine Überarbeitung von Zeit zu Zeit notwendig. In der Neuauflage 2023 wurde das Original umfassend und entsprechend der Aktienrechtsreform 2020 überarbeitet. Insbesondere die Änderungen des neuen Aktienrechts, das auf den 1. Januar 2023 in Kraft getreten ist, haben zu einigen wesentlichen Anpassungen und Ergänzungen des Nachschlagewerks geführt. Dabei haben die drei Autoren, Herbert Mattle, Markus Helbling und Dieter Pfaff, die Grundprinzipien der Struktur nicht verändert und auch der grossen Flexibilität in der Anwendung weiterhin Raum gegeben. Auch die Neuauflage 2023

stellt die Bedürfnisse von KMU in der Schweiz in den Vordergrund;

dient dennoch als Basis zur Ableitung individueller Kontenpläne für grössere Betriebe;

erlaubt eine transparente, vollständige und eindeutige Darstellungsweise.

Angereichert mit neuen Themen

Umfassende Erläuterungen machen den «Schweizer Kontenrahmen KMU» zum Nachschlagewerk für Kontierung, Rechnungswesen und Rechnungslegung. Neu werden bedeutende Themen mit (erweitertem) Bezug zum Kontenrahmen aufgegriffen, wie Zahlungsunfähigkeit, Kapitalverlust, Überschuldung und Sanierung, Unternehmensfortführung, Controlling und Reporting, Investitionen und Bewertung von KMU, Liquidität und ihre Planung sowie Aufbewahrung und Digitalisierung im KMU.

Der «Schweizer Kontenrahmen KMU» ist als Standardwerk des Schweizer Rechnungswesens ein nützliches Arbeitsinstrument der beruflichen Praxis und eignet sich auch für die Aus- und Weiterbildung. Die Neuauflage 2023 ist ab sofort erhältlich und kann über die Website des Herausgebers veb.ch/kontenrahmen bestellt werden. Der überarbeitete Schulkontenrahmen KMU inklusive Muster-Kontenplan im Excel-Format stellt veb.ch zum Download kostenlos zur Verfügung.

www.veb.ch/kontenrahmen

Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

Herbert Mattle, Präsident veb.ch, herbert.mattle@veb.ch, Telefon 079 401 64 75