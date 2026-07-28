SBV Schweiz. Baumeisterverband

Lancio della petizione "Caldo estremo e cantieri: condizioni giuste per non mettere la salute a rischio"

Zurigo (ots)

La Società Svizzera degli Impresari-Costruttori ha promosso una petizione per condizioni di lavoro giuste e realistiche nei periodi di canicola.

A differenza di quanto accade in caso di maltempo, è raro che i lavori di costruzione vengano rallentati o sospesi a causa del caldo estremo e comunque indennizzati. Anzi, i ritardi possono comportare ingenti pene convenzionali, sebbene i periodi di canicola non possano essere influenzati né dalle imprese e tanto meno dai e dalle dipendenti. L'onere di costi e prestazioni è riversato completamente sulle imprese e sulle addette e gli addetti che operano nel settore edile, costretti a rispettare termini di consegna sempre più pressanti - anche in presenza di temperature estreme. Questo mette a rischio in particolare la salute dei lavoratori e delle lavoratrici. Ed è inaccettabile.

Ogni estate in migliaia di cantieri vi è un'intensa attività. Chi continua a lavorare in condizioni di caldo pericoloso mette a rischio la salute degli operai e delle operaie edili. Chi interrompe il lavoro rischia costi aggiuntivi e penalità convenzionali. Questi falsi incentivi devono essere eliminati.

Attraverso questa petizione, la SSIC chiede un cambio di rotta. Abbiamo bisogno di condizioni quadro eque e realistiche per tutta la Svizzera. I committenti devono pianificare in anticipo le giornate di caldo e le eventuali sospensioni dei lavori e farsi carico dei relativi costi.

Per una protezione efficace dal caldo, termini equi e cantieri sicuri nell'era dei cambiamenti climatici.

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