Società Svizzera degli Impresari-Costruttori: 4. tornata negoziale per il CNM: buone discussioni al tavolo delle negoziazioni

Durante la quarta tornata negoziale, la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC) ha approfondito ulteriormente e discusso in modo costruttivo la nuova bozza del Contratto nazionale mantello (CNM). L'obiettivo resta un CNM sostenibile e di obbligatorietà generale che possa entrare in vigore il 1° gennaio 2026. Esso deve garantire condizioni di lavoro eque e moderne, un'attuazione efficace e un mercato libero da dumping salariale.

La bozza di contratto degli Impresari-Costruttori è costituita da una regolamentazione moderna, orientata alla pratica con standard minimi chiari che possano essere attuati in modo efficace. Gli elementi fondamentali sono:

un adeguamento annuale automatico dei salari minimi al rincaro. Gli impresari costruttori continuano a garantire i salari minimi più elevati d'Europa nel settore artigianale!

nessuna modifica dell'orario di lavoro annuale: 2112 ore, con una media di 40,5 ore alla settimana su cinque giorni lavorativi;

in casi particolari, ad esempio a causa di interruzioni dovute alle intemperie, dovrebbe essere possibile lavorare in modo flessibile senza supplemento anche durante un numero limitato di sabati. Se ciò fosse possibile, gli altri sabati potrebbero essere retribuiti come finora;

un conto delle ore lavorative ampliato con limiti superiori e inferiori chiaramente definiti. Il personale può compensare queste ore supplementari flessibili anche sotto forma di tempo libero;

la possibilità di conti individuali a lungo termine di accumulo delle ore, utilizzabili ad esempio per la formazione continua o gli impegni familiari;

una comunicazione tempestiva delle ferie aziendali e dei ponti;

verifica dei termini di disdetta per i lavoratori più anziani per non ostacolare il reinserimento nel mercato del lavoro;

su suggerimento della SSIC, i sindacati stanno verificando dal punto di vista tecnico un allineamento della tutela contro il licenziamento in caso di malattia e infortunio alle disposizioni previste dal Codice delle obbligazioni CO, dato che la soluzione attuale può avere ripercussioni negative per i lavoratori e le lavoratrici. Grazie alla soluzione dell'indennità giornaliera di malattia prevista dalla legge sul contratto d'assicurazione, anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro è garantito il pagamento di un'indennità giornaliera durante la malattia;

una gestione più semplice dei supplementi per i lavori in acqua e fango, perché questi lavori, grazie ai macchinari, a una migliore pianificazione e ai dispositivi di protezione, sono molto meno gravosi;

adeguamenti delle deduzioni salariali, così che le persone che entrano nel mondo del lavoro siano invogliate a restare nel settore;

una combinazione del tempo di viaggio giornaliero con un accredito sul saldo del conto delle ore di lavoro, nonché una soluzione praticabile e adatta alle PMI, saranno ulteriormente discussi con i sindacati.

Per la SSIC è fondamentale che il nuovo CNM garantisca un'attuazione efficace degli standard minimi e che rafforzi la formazione di base e continua. I contributi raccolti per questo scopo devono essere utilizzati unicamente a tale fine.

Un contratto orientato alla pratica garantisce protezione dal dumping salariale e condizioni di lavoro moderne

Il nuovo contratto stabilisce condizioni di lavoro moderne e orientate alla pratica con standard minimi chiari che possano essere attuati in modo efficace. Esso punta sull'applicazione coerente degli standard più importanti, chiari e comprensibili, piuttosto che sul maggior numero possibile di articoli. Solo in questo modo è possibile contrastare efficacemente il dumping salariale e il lavoro nero. Inoltre, esso permette una maggiore libertà nell'organizzazione del tempo di lavoro, come ad esempio la possibilità di disporre di conti di accumulo delle ore a lungo termine che possono essere compensate con del tempo libero. L'attuale CNM non prevede possibilità di compensazione su un periodo di tempo più lungo.

Le trattative sul CNM proseguono. La prossima tornata negoziale è fissata per il 28 ottobre 2025.