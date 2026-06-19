SBV Schweiz. Baumeisterverband

Giornata della costruzione e possibilità di intervistare il presidente centrale SSIC designato

Zurigo (ots)

La Giornata della costruzione è l'evento più importante per il settore delle costruzioni svizzero. Più di 600 rappresentanti del mondo dell'edilizia, della politica, dell'amministrazione e dell'economia si incontreranno al CAMPUS SURSEE per discutere del futuro della costruzione in Svizzera.

Con il tema "La committenza al centro" il focus sarà posto sul ruolo della committenza, sui modelli di cooperazione innovativi e sui presupposti necessari per realizzare progetti di costruzione efficienti, sostenibili e di alta qualità. Relatori e relatrici provenienti da politica, committenza pubblica, digitalizzazione e imprenditoria sapranno dare interessanti spunti di riflessione. Tra gli altri vi saranno Armin Hartmann, presidente del consiglio di Stato, Pierre Broye, direttore dell'UFCL e presidente della KBOB, Bianca Weber-Lewerenz, ingegnera civile ed esperta AI, Andrea Wucher, imprenditrice e Philip Keil, pilota e autore.

Data: venerdì 26 giugno 2026

Orario: 13.30 (dalle 12.00 pranzo a buffet al quale siete cordialmente invitati/e)

Luogo: CAMPUS SURSEE, Oberkirch LU

Interviste

Venerdì 26 giugno 2026, dalle 12.00 alle 13.15 e dalle 15.00 alle 16.00, sarà possibile eseguire delle interviste individuali in loco con i responsabili della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori - tra cui l'attuale presidente centrale Gian-Luca Lardi e il presidente centrale designato Christian Wasserfallen (subordinatamente alla sua elezione durante l'Assemblea generale che si terrà a porte chiuse in mattinata) - e con i responsabili delle Società degli Impresari-Costruttori della Svizzera centrale. Vi preghiamo di comunicarci se desiderate avvalervi di questa possibilità.

Saremo lieti di ricevere la vostra iscrizione entro giovedì 25 giugno 2026 all'indirizzo medien@baumeister.ch

Maggiori informazioni in merito alla Giornata della costruzione: Giornata della costruzione - Società Svizzera degli Impresari-Costruttori