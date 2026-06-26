SBV Schweiz. Baumeisterverband

Il consigliere nazionale Christian Wasserfallen è stato eletto come futuro presidente centrale della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori

Zurigo (ots)

L'Assemblea generale della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori SSIC ha eletto oggi Christian Wasserfallen come futuro presidente centrale. Il consigliere nazionale bernese era stato nominato alla fine di maggio dall'Assemblea dei delegati come candidato ufficiale alla successione di Gian-Luca Lardi. Wasserfallen assumerà la carica il 1. gennaio 2027, subentrando a Lardi che lascerà l'associazione dopo averla guidata per dodici anni. Dopo l'Assemblea generale si è svolta la Giornata della costruzione al CAMPUS SURSEE. Quest'anno, il tema dell'evento più importante per il settore delle costruzioni svizzero è stato: "La committenza al centro".

Christian Wasserfallen, originario di Berna, ha 44 anni ed è ingegnere meccanico SUP. Egli è presidente di Infra Suisse, l'associazione di categoria delle imprese attive del settore delle infrastrutture e del genio civile, membro del Comitato centrale della SSIC, presidente del Consiglio di amministrazione della Walo Bertschinger AG Berna e Consigliere nazionale PLR. Grazie alla sua pluriennale esperienza in ambito di economia, politica e infrastrutture, possiede i requisiti ideali per rappresentare gli interessi del settore della costruzione a livello nazionale.

Alla guida della SSIC con obiettivi chiari

Nel suo nuovo ruolo, Christian Wasserfallen intende impegnarsi a favore di condizioni quadro affidabili che consentano al settore della costruzione di dare il proprio contributo fondamentale allo sviluppo e alla competitività della Svizzera. Tra le sfide principali dei prossimi anni vi sono la garanzia di alloggi sufficienti, infrastrutture efficienti e la promozione dell'innovazione e del personale qualificato. "Il settore della costruzione getta le basi per il buon funzionamento della vita quotidiana e per il successo economico del nostro Paese. È per me fondamentale rappresentare con determinazione le tematiche importanti per le nostre imprese e sviluppare insieme soluzioni per affrontare le sfide future", afferma Christian Wasserfallen.

All'inizio del 2027, il nuovo presidente centrale subentrerà a Gian-Luca Lardi, che dal 2015 guida la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori in qualità di presidente centrale.

La Giornata della costruzione fornisce nuovi impulsi per il futuro del settore

Come da tradizione, l'Assemblea generale è seguita dalla Giornata della costruzione presso il CAMPUS SURSEE. All'insegna del tema "La committenza al centro"", oltre 700 rappresentanti del settore della costruzione, della politica e dell'economia hanno discusso del futuro della costruzione in Svizzera. Il focus è stato posto sul ruolo della committenza, sui modelli di cooperazione innovativi di successo e sui presupposti necessari per realizzare progetti di costruzione efficienti, sostenibili e di qualità.

Il presidente centrale SSIC Lardi invita la committenza a una cooperazione più stretta

Il presidente centrale della SSIC Gian-Luca Lardi ha esortato i committenti presenti in sala a puntare maggiormente, nel caso di opere complesse, sulla gestione integrata dei progetti e su nuovi modelli di cooperazione. "Il lavoro quotidiano nei nostri cantieri dimostra che è possibile collaborare ancora di più invece di scontrarsi", ha spiegato. Un sistema di gestione integrata dei progetti permetterebbe di realizzare le ottimizzazioni in modo decisamente più efficiente - a condizione che la committenza lo voglia fin dall'inizio e prenda le decisioni del caso.

Negli ultimi anni, la SSIC ha partecipato intensamente allo sviluppo del modello delle alleanze di progetto e si impegna per la sua introduzione sul mercato. Ora spetta in particolare ai committenti istituzionali, sia pubblici che privati, "percorrere questa strada con coraggio e spirito innovativo insieme alle parti coinvolte nei progetti". Le esperienze raccolte in Svizzera e all'estero hanno dimostrato che in questo modo i progetti di costruzione complessi potrebbero essere realizzati con maggiore successo, in maniera più efficiente e con meno conflitti rispetto ai modelli tradizionali.

Allo stesso tempo Lardi ha fatto riferimento alle nuove possibilità offerte dalla revisione della legislazione sugli acquisti pubblici. "La revisione della legislazione sugli acquisti pubblici, che oltre al prezzo considera anche l'innovazione, la qualità e la sostenibilità, conferisce ai committenti nuove libertà. Fatene anche buon uso", ha esortato Gian-Luca Lardi.

Nonostante alcuni anni movimentati, il settore della costruzione guarda al futuro con fiducia. Ha dimostrato di possedere una straordinaria capacità di resilienza. "Proprio in tempi di incertezze è fondamentale che il settore della costruzione, in quanto motore economico, continui a funzionare per il bene dell'economia nel suo complesso e della nostra società." Alla luce del buon andamento degli ordini e delle previsioni congiunturali stabili, Lardi è ottimista riguardo alle prospettive a lungo termine per la costruzione e le professioni connesse.

Impulsi per il futuro della costruzione e il settore immobiliare

Gli ospiti hanno potuto assistere ad altre presentazioni anche molto variegate. Il dr. Armin Hartmann, presidente del Consiglio di Stato del Canton Lucerna 2026/2027, ha dato voce alla dimensione politica. Philip Keil, pilota, autore, esperto di aviazione per la TV e Top 100 speaker, ha illustrato i processi decisionali, la responsabilità e la collaborazione da una prospettiva diversa dal solito. Pierre Broye, presidente della KBOB e direttore dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL, ha portato il punto di vista del committente pubblico. Bianca Weber-Lewerenz, ingegnera civile ed esperta di digitalizzazione e intelligenza artificiale nella costruzione, ha illustrato le opportunità offerte dalle nuove tecnologie. Andrea Wucher, presidente del consiglio di amministrazione della Messepark Bern AG, imprenditrice e membro di consigli di amministrazione, ha completato il programma condividendo la sua esperienza imprenditoriale e una visione strategica del settore della costruzione e immobiliare.