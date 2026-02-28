Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS

Crisi in Medio Oriente: quasi 1000 viaggiatori svizzeri bloccati nel mondo

Vernier/Ostermundigen, 28 febbraio 2026 (ots)

Oltre 250 chiamate ricevute da questa mattina, 120 dossier aperti e più di 400 soci del TCS attualmente bloccati in 15 Paesi: il Touring Club Svizzero (TCS) è fortemente mobilitato a seguito degli eventi verificatisi nelle ultime ore in Medio Oriente. La chiusura di diversi spazi aerei e le significative restrizioni del traffico aereo hanno comportato la cancellazione di numerosi voli internazionali. Secondo una stima del TCS, quasi 1000 cittadini svizzeri potrebbero essere interessati dalla situazione.

I viaggiatori coinvolti si trovano in 15 Paesi: Qatar, Emirati Arabi Uniti, India, Sri Lanka, Maldive, Italia, Seychelles, Mauritius, Zimbabwe, Thailandia, Cambogia, Singapore, Indonesia, Filippine e Australia. Si tratta principalmente di persone i cui voli sono stati cancellati a causa della chiusura degli spazi aerei e che si trovano temporaneamente bloccate all'estero senza possibilità di proseguire il viaggio.

Un ruolo di supporto

Il TCS interviene come punto di contatto centrale, offrendo ascolto, orientamento e assistenza alle persone coinvolte. A complemento dell'azione delle compagnie aeree, il TCS si fa carico delle spese di prima necessità, degli alloggi nonché dell'organizzazione della prosecuzione del viaggio o, se necessario, delle misure volte a garantire la sicurezza dei viaggiatori bloccati. Di fronte all'afflusso di chiamate, il TCS ha rafforzato i propri team per poter far fronte all'elevato volume di richieste.

Di fronte a una situazione in continua evoluzione, il TCS raccomanda ai viaggiatori di mantenere la calma, di seguire rigorosamente le raccomandazioni del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), in particolare evitando di recarsi nelle zone a rischio, e di utilizzare l'applicazione Travel Safety del TCS per ricevere informazioni aggiornate sulla situazione della sicurezza e su eventuali perturbazioni nel paese di soggiorno.