AMAG Group AG

15 anni di Family Business Award: Le aziende familiari possono candidarsi fin da subito

Cham (ots)

Il Family Business Award festeggia il suo 15° anniversario. Dal 2012 il gruppo AMAG premia le aziende svizzere a conduzione familiare che operano in modo responsabile, sostenibile e orientato ai valori. A partire da subito è aperta la fase di candidatura per il prestigioso premio: le aziende a conduzione familiare sono invitate a entrare a far parte di una storia di successo che dà visibilità all'imprenditoria familiare in Svizzera.

"Le aziende a conduzione familiare pensano a lungo termine: per i loro collaboratori, la loro regione e le generazioni future. È proprio questa la filosofia che contraddistingue il Family Business Award da 15 anni. Vogliamo incoraggiare le famiglie di imprenditori a dare visibilità al loro operato responsabile e al loro impegno", spiega Helmut Ruhl, CEO di AMAG Group AG.

Le aziende interessate possono inoltrare la propria candidatura online sul sito family-business-award.ch entro il 30 aprile 2026.

15 anni di Family Business Award: un premio dal grande impatto

Il Family Business Award premia ogni anno un'azienda svizzera a conduzione familiare che convince per lo spirito imprenditoriale sostenibile e i suoi solidi valori. Possono partecipare le aziende con sede centrale in Svizzera, con più di 25 dipendenti e gestite da almeno due generazioni. Il premio dà visibilità alle aziende a conduzione familiare a livello nazionale e rende accessibili a un vasto pubblico le loro straordinarie prestazioni e la loro importanza per la piazza economica svizzera.

Dal 2012 AMAG ha istituito il Family Business Award in memoria del suo fondatore Walter Haefner. L'anno dell'anniversario sottolinea la grande importanza che il premio continua a rivestire: le aziende a conduzione familiare costituiscono la spina dorsale dell'economia svizzera - circa il 90 percento di tutte le aziende svizzere è a conduzione familiare.

Le aziende vincitrici delle edizioni passate

Ecco le aziende che hanno vinto le precedenti edizioni del premio: Camion Transport AG (2025), Max Zeller Söhne AG (2024), Gartenpflanzen Daepp (2023), Griesser AG (2022), Killer Interior AG (2021), Metzler & Co. AG (2020), Wilhelm Schmidlin AG (2019),

1a hunkeler fenster AG & 1a hunkeler holzbau AG (2018), Jucker Farm AG (2017), FRAISA SA (2016), Wyon AG (2015), Entreprises et Domaines Rouvinez (2014), SIGA Holding AG (2013) e Trisa AG (2012).