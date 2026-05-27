SBV Schweiz. Baumeisterverband

L'Assemblea dei delegati degli Impresari-Costruttori nomina Christian Wasserfallen quale successore del presidente centrale Gian-Luca Lardi

Zurigo (ots)

La Società Svizzera degli Impresari-Costruttori SSIC sta preparando la successione alla sua presidenza centrale: dopo dodici anni, il presidente centrale in carica Gian-Luca Lardi raggiungerà alla fine dell'anno il limite statutario del mandato. All'odierna Assemblea a Olten, i delegati della SSIC hanno deciso di proporre Christian Wasserfallen quale successore. L'elezione definitiva avrà luogo durante l'Assemblea generale della SSIC, che si terrà il 26 giugno 2026.

Oltre al consigliere nazionale Christian Wasserfallen, si sono candidati alla carica anche Martin Keller, responsabile Real Estate Switzerland presso Sika, e Manfred Schmid, impresario costruttore vallesano. I delegati hanno deciso di proporre Wasserfallen all'Assemblea generale come candidato ufficiale.

Christian Wasserfallen, originario di Berna, ha 44 anni ed è ingegnere meccanico SUP. Egli ricopre le cariche di presidente di Infra Suisse, membro del Comitato centrale della SSIC, presidente del Consiglio di amministrazione della Walo Bertschinger AG Berna ed è attivo in ambito politico per il PLR in Consiglio nazionale.

In vista del suo possibile mandato futuro, Christian Wasserfallen mette l'accento sull'importanza del settore principale della costruzione per la Svizzera: "Il contributo del settore principale della costruzione alla stabilità economica e allo sviluppo del nostro Paese è fondamentale. La Svizzera necessita di sufficiente spazio per vivere, di infrastrutture performanti e di condizioni quadro eque affinché i progetti di costruzione possano essere realizzati in modo efficiente. Allo stesso tempo dobbiamo investire in modo mirato nella formazione di manodopera e strutturare la trasformazione digitale in modo tale da garantire un reale aumento della produttività, in particolare per le nostre PMI."

L'elezione di Christian Wasserfallen è soggetta all'approvazione dell'Assemblea generale della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori che si terrà il 26 giugno 2026. Gian-Luca Lardi, originario di Poschiavo, presiede la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori dal 2015 e lascerà la carica alla fine del 2026.