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Le membre du Conseil national Christian Wasserfallen est élu futur président central de la Société Suisse des Entrepreneurs

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Zurich (ots)

L'Assemblée générale de la Société Suisse des Entrepreneurs (SSE) a élu aujourd'hui son futur président central, Christian Wasserfallen. Fin mai, l'Assemblée des délégués avait désigné le Conseiller national bernois comme candidat officiel à la succession de Gian-Luca Lardi. Christian Wasserfallen prendra ses fonctions le 1er janvier 2027, date à laquelle Gian-Luca Lardi se retirera après douze années à la tête de l'association. La Journée de la construction s'est tenue au CAMPUS SURSEE à la suite de l'Assemblée générale. Le plus grand événement de réseautage du secteur suisse de la construction avait cette année pour thème "Les maîtres d'ouvrage au coeur du jeu".

Originaire de Berne, Christian Wasserfallen (44 ans) est ingénieur diplômé HES en génie mécanique, président d'Infra Suisse, l'association professionnelle des entreprises suisses d'infrastructures et de génie civil. Membre du Comité central de la SSE, il est président du conseil d'administration de Walo Bertschinger AG Bern et conseiller national PLR. Fort d'une longue expérience à la croisée de l'économie, de la politique et des infrastructures, il dispose de tous les atouts nécessaires pour défendre les intérêts du secteur principal de la construction au niveau national.

Des objectifs clairs pour le nouveau président central

Dans ses nouvelles fonctions, Christian Wasserfallen entend s'engager en faveur de conditions-cadres fiables permettant au secteur de la construction de jouer un rôle central dans le développement et la compétitivité de la Suisse. Les prochaines années seront marquées par des défis majeurs, tels que la garantie de logements suffisants et d'infrastructures performantes ainsi que la promotion de l'innovation et d'une main-d'oeuvre qualifiée. "Le secteur de la construction crée les bases de la vie quotidienne et du succès économique de notre pays. Il me tient à coeur de défendre avec force les intérêts de nos entreprises, et de développer avec elles des solutions pour répondre aux défis à venir", a déclaré Christian Wasserfallen.

Le nouveau président central de la Société Suisse des Entrepreneurs succédera début 2027 à Gian-Luca Lardi, qui occupait ce poste depuis 2015.

La Journée de la construction ouvre de nouvelles perspectives pour l'avenir de la branche

Comme le veut la tradition, l'Assemblée générale est suivie de la Journée de la construction, organisée cette année au CAMPUS SURSEE. L'édition de cette année avait pour thème "Les maîtres d'ouvrage au coeur du jeu". 700 représentantes et représentants du secteur de la construction, de la politique et de l'économie ont ainsi échangé sur l'avenir de la construction en Suisse. Le rôle du maître d'ouvrage, les modèles de coopération novateurs, ainsi que les conditions à réunir pour mener des projets de construction efficients, durables et qualitatifs ont été au coeur des discussions.

Gian-Luca Lardi, président central de la SSE, appelle les maîtres d'ouvrage à intensifier le partenariat

Gian-Luca Lardi, président central de la SSE, a invité les maîtres d'ouvrage présents à privilégier davantage, dans le cadre de projets de construction complexes, la réalisation de projet intégrée et de nouveaux modèles de coopération. "Nos chantiers démontrent chaque jour qu'il est possible de renforcer une approche collaborative au détriment d'une logique d'opposition", a-t-il déclaré. Un système de réalisation de projet intégrée permettrait une mise en oeuvre nettement plus efficace des optimisations, à condition toutefois que le maître d'ouvrage en formule le souhait dès le départ et prenne les décisions correspondantes.

Ces dernières années, la SSE a activement participé au développement du modèle des alliances de projet, et oeuvre depuis à son lancement. Les maîtres d'ouvrage institutionnels, publics comme privés, sont désormais tout particulièrement appelés à "emprunter cette voie avec audace et esprit d'innovation, en collaboration avec les principales parties prenantes des projets". Les expériences acquises en Suisse et à l'étranger ont montré que les projets de construction complexes peuvent ainsi être réalisés plus efficacement, et dans un climat moins conflictuel, que selon les modèles traditionnels.

Gian-Luca Lardi a par ailleurs souligné les nouvelles possibilités offertes par le droit des marchés publics révisé. "Le droit des marchés publics révisé, qui prend en compte le prix, mais aussi l'innovation, la qualité et la durabilité, confère aux maîtres d'ouvrage de nouvelles libertés. Mettez-les également à profit", a exhorté Gian-Luca Lardi.

En dépit de ces années mouvementées, le secteur de la construction envisage l'avenir sereinement, et a une nouvelle fois démontré avec force sa capacité de résilience. "C'est précisément dans les périodes d'incertitude que le secteur de la construction doit maintenir son rôle de moteur économique, dans l'intérêt de l'économie générale et de notre société." Au regard du bon carnet de commandes et de la conjoncture économique stable, Gian-Luca Lardi entrevoit à long terme d'excellentes perspectives pour le secteur et les métiers de la construction.

Pistes pour l'avenir de la construction et de l'immobilier

Des conférences variées ont été proposés aux personnes invitées. Armin Hartmann, président du Conseil d'État du canton de Lucerne pour 2026/27, a apporté un éclairage politique. Philip Keil, pilote, auteur, expert aéronautique à la télévision et Top 100 des oratrices et orateurs, a abordé la prise de décision, la responsabilité et la collaboration sous un angle particulier. Pierre Broye, président de la KBOB et directeur de l'Office fédéral des constructions et de la logistique OFCL, a parlé au nom des maîtres d'ouvrage publics. Bianca Weber-Lewerenz, ingénieure en génie civil et experte en numérisation et IA dans le secteur de la construction, a exposé les perspectives qu'ouvrent les nouvelles technologies pour la branche. Andrea Wucher, présidente du conseil d'administration de Messepark Bern AG, entrepreneuse et membre du conseil d'administration, a complété le programme avec son expérience entrepreneuriale et son regard stratégique sur le secteur de la construction et de l'immobilier.