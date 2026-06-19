SBV Schweiz. Baumeisterverband

Société Suisse des Entrepreneurs: Transports '45: prendre au sérieux le résultat de la votation et résorber de façon ciblée les goulets d'étranglement routiers et ferroviaires

Zurich (ots)

La campagne de votation autour de l'initiative pour la durabilité a clairement montré qu'une grande partie de la population attend des solutions concrètes pour remédier à la saturation progressive des infrastructures de transport. Le projet "Transports '45" doit par conséquent principalement viser l'élimination ciblée des goulets d'étranglement, la réduction des embouteillages, et l'adaptation des infrastructures aux besoins croissants de la population et de l'économie en matière de mobilité. La Société Suisse des Entrepreneurs SSE examinera le projet en détail et se prononcera à ce sujet dans le cadre de la procédure de consultation.

Le Conseil fédéral a lancé vendredi la consultation "Transports '45", qui regroupe pour la première fois au sein d'un même projet l'aménagement et l'entretien des infrastructures suisses pour tous les modes de transport. La SSE salue cette approche intermodale. La forte proportion de votes favorables à l'initiative pour la durabilité a clairement montré que la saturation grandissante des infrastructures de transport préoccupe une grande partie de la population. Le projet de consultation "Transports '45" doit par conséquent être bien plus qu'un simple document de planification. Il doit jeter les bases d'un financement fiable à long terme et d'un développement coordonné de la route, du rail et de la mobilité douce. Les partis et organisations sont appelés à s'engager pleinement en faveur d'une infrastructure de transport performante et pérenne, et à mobiliser des moyens financiers suffisants pour son entretien.

Des programmes d'aménagement coordonnés ainsi qu'un financement stable à long terme sont à cet effet nécessaires. Des moyens suffisants doivent être alloués à tous les modes de transport pendant plusieurs décennies, sans détournement de ces fonds à d'autres fins. Les lacunes de financement doivent impérativement être évitées. La SSE se félicite de la prolongation du pour mille de TVA, actuellement limité à 2030, comme source de financement du fonds d'infrastructure ferroviaire (FIF) en vue de l'aménagement et de l'entretien du réseau ferroviaire. Elle estime également qu'à moyen terme, le financement des infrastructures routières nécessitera une taxation des véhicules électriques fondée sur le principe de causalité.

Des projets efficaces plutôt que des symboles politiques

Pour la SSE, il est essentiel que les moyens disponibles soient alloués aux projets qui génèrent le plus grand bénéfice pour les transports et l'économie. Il convient par conséquent de privilégier les projets qui éliminent de manière avérée les goulets d'étranglement, renforcent la capacité et la sécurité du trafic, et garantissent la préservation à long terme des infrastructures.

La hiérarchisation des priorités ne doit être guidée ni par des symboles politiques, ni par une logique cloisonnée par mode de transport. Les décisions doivent reposer sur des critères transparents ainsi que sur le bénéfice concret pour la population et l'économie. Dans le même temps, les projets doivent être conçus de manière à pouvoir obtenir une majorité politique et être mis en oeuvre dans un délai réaliste.

Le rail, pilier central du système de transport

La SSE se félicite du développement de l'infrastructure ferroviaire. Le rail est un pilier central du système de transport. Une politique des transports qui retarde les investissements dans le rail ou fragilise leur financement compromet la performance de l'ensemble du système, le développement des transports publics et, à terme, l'attractivité du territoire.

Une mobilité pérenne repose sur des routes performantes

La route revêt une importance particulière. Elle assure la majeure partie du trafic en Suisse et constitue un maillon indispensable pour l'approvisionnement, l'activité économique, et l'accessibilité de toutes les régions du pays. Les infrastructures routières sont toutefois particulièrement exposées à un déséquilibre structurel. Tandis que les projets ferroviaires bénéficient d'un large soutien politique, les responsables politiques doivent reconnaître que les projets routiers importants nécessitent également des investissements dans l'aménagement et l'entretien des infrastructures routières. Il convient d'accorder la priorité à la sécurité et aux bénéfices en matière de transport, sous peine de compromettre une planification des infrastructures équilibrée et adaptée aux besoins.

Pour la SSE, il est clair qu'une politique des transports qui bloque, pour des raisons partisanes, certains modes de transport, nuit à l'ensemble du système à la branche, et en définitive à la population. La SSE s'engagera par conséquent pleinement dans la procédure de consultation et s'opposera fermement à la politique défavorable qui se dessine pour la route.