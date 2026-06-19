SBV Schweiz. Baumeisterverband

Journée de la construction et possibilité d'entretien avec le président central désigné de la SSE

Zurich (ots)

La Journée de la construction est l'événement phare du secteur suisse de la construction. Plus de 600 représentants et représentantes des médias, des administrations, de la politique et de l'économie se sont donnés rendez-vous au CAMPUS SURSEE pour échanger au sujet de l'avenir de la construction.

Avec pour thème "Les maîtres d'ouvrage au coeur du jeu", l'événement tournera autour du rôle du maître d'ouvrage, des modèles de coopération novateurs et des conditions à réunir pour mener des projets de construction efficients, durables et qualitatifs. Parmi les intervenants - des politiques, des maîtres d'ouvrages publics, des experts de la numérisation et des entrepreneurs -, figurent notamment Armin Hartmann, président du Conseil d'État du canton de Lucerne, Pierre Broye, directeur de l'OFCL et président de la KBOB, Bianca Weber-Lewerenz, ingénieure en génie civil et experte en IA, Andrea Wucher, entrepreneuse, ainsi que Philip Keil, pilote et auteur.

Date: vendredi 26 juin 2026

Heure: 13 h 30 (cocktail dînatoire dès 12 h 00, où vous êtes les bienvenus)

Lieu: CAMPUS SURSEE, Oberkirch (LU)

Possibilité d'entretien

Le vendredi 26 juin 2026, entre 12 h 00 et 13 h 15 ainsi qu'entre 15 h 00 et 16 h 00, il sera possible de réaliser sur place des entretiens individuels avec les responsables de la Société Suisse des Entrepreneurs - notamment avec le président central en exercice, Gian-Luca Lardi, ainsi qu'avec le président central désigné, Christian Wasserfallen (sous réserve de son élection lors de l'Assemblée générale à huis clos qui se tiendra dans la matinée) - et avec les responsables des associations d'entrepreneurs de Suisse centrale. Contactez-nous si vous souhaitez profiter de cette possibilité.

Nous vous prions de bien vouloir adresser votre inscription d'ici au jeudi 25 juin 2026 à medien@baumeister.ch.

Informations complémentaires sur la Journée de la construction: Journée de la construction - Société Suisse des Entrepreneurs