Schweizerischer Kaderverband SKV

Schweizerischer Kaderverband SKV - Neue Partnerschaft mit Hotelcard AG

St. Gallen (ots)

Der Schweizerische Kaderverband SKV hat seine Mitgliederangebote erweitert und ist mit der Hotelcard AG eine neue Partnerschaft eingegangen.

Dank der neuen Kooperation des SKV mit Hotelcard kommen SKV-Mitglieder (sowie auch Familienmitglieder) in den Genuss von Spezialkonditionen und erhalten zudem 3 Monate Laufzeit geschenkt. Mit Hotelcard übernachtet man in über 500 Top Hotels in der Schweiz und den Nachbarländern mit bis zu 50 % Preisvorteil.

Spezialangebot für SKV Mitglieder:

1 Jahresabo + 3 zusätzliche Monate für CHF 79 statt CHF 99

2 Jahresabo + 3 zusätzliche Monate für CHF 133 statt CHF 173

3 Jahresabo + 3 zusätzliche Monate für CHF 187 statt CHF 247

Alle Angaben und Informationen zu diesem neuen Angebot können auf der Webseite des SKV aufgerufen werden.

https://www.kaderverband.ch/de/mitglieder-angebote/hotelcard