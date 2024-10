MSC Cruises GmbH

Neu im Sommer 2026: Erstmals Alaska-Kreuzfahrten mit MSC Cruises

München

MSC Cruises fährt von Mai bis September 2026 erstmals auf 7-Nächte-Routen nach Alaska und Kanada

Die Saison umfasst auch zwei begehrte Positionierungskreuzfahrten durch den Panamakanal von Miami nach Seattle und wieder zurück

Die MSC Poesia wird in der Sommersaison 2026 in Seattle positioniert und ab dem 11. Mai 2026 wöchentlich zu 7-Nächte-Reisen nach Alaska und Kanada starten. Die neuen Routen sind ab sofort buchbar. Alaska zeichnet sich durch seine einzigartige Schönheit aus. Die Landschaft, die Tier- und Pflanzenwelt sowie die Kultur der Ureinwohner Alaskas sind atemberaubend. Gäste, die mit der MSC Poesia nach Alaska reisen, besuchen viele malerische Orte der Region, darunter Ketchikan, Icy Strait Point, Hoonah, Tracy Arm, Juneau sowie Victoria in British Columbia, Kanada.

Gianni Onorato, CEO von MSC Cruises, dazu: "Diese neue Route bedeutet auch die Einführung von Seattle als neuen Heimathafen von MSC Cruises in den USA - es wird der fünfte sein. Seattle ist der perfekte Ort, um nach Alaska zu reisen, und dank der hervorragenden internationalen Flugverbindungen, ist die Stadt für Gäste aus aller Welt komfortabel erreichbar. Nach den Alaska-Fahrten im Sommer 2026 wird die MSC Poesia für den Winter nach Miami wechseln. Dadurch schaffen wir die Möglichkeit, zwei Transitkreuzfahrten durch den Panamakanal zu erleben, wenn das Schiff seine Fahrt von der Ost- zur Westküste (und wieder zurück) der USA antritt."

Die MSC Poesia ist durch ihre Größe perfekt dafür ausgelegt, die engen Kanäle der Inside Passage und die verschiedenen Gletscher aus nächster Nähe zu erkunden.

Die 7-Nächte-Routen beinhalten Anläufe in:

Icy Strait Point, Alaska - Das erste Kreuzfahrtziel in Alaska ist in indigenem Besitz und liegt inmitten von mehr als 23.000 Hektar Privatstrand und Regenwald, etwa eine Meile von Alaskas größtem Tlingit-Dorf, Hoonah, entfernt. Hier befinden sich die größte Seilrutsche der Welt sowie die am besten zugänglichen Aussichtsplattformen zur Beobachtung von Braunbären an der Küste Südostalaskas. Zudem kann man hier Wale beobachten, Angeln, die lokale Kultur durch Tänze und Geschichten kennenlernen und Kochkurse, Kajakfahren und andere Aktivitäten wahrnehmen. Auch die alte restaurierte Fabrik für Lachskonserven aus dem Jahr 1912, in der sich jetzt ein Museum und Shops für regionale Produkte befindet, ist einen Besuch wert.

Für die Reise gibt es eine Vielzahl an Landausflügen, die für alle Gästewünsche das passende Angebot bereithalten - von Abenteuer über Kultur bis zu lokaler Kulinarik. Ob Erkundung der abgelegenen Wildnis bei einer ATV-Expedition, Fahrt mit der größten Zipline der Welt oder eine Walbeobachtungstour - die Landausflüge sind so konzipiert, dass sie die atemberaubenden Landschaften und die außergewöhnliche Wildtiervielfalt der Region erlebbar machen.

Panamakanal-Kreuzfahrten

Durch die neuen Abfahrten in dieser Region bietet MSC Cruises auch zwei einzigartige MSC Grand Voyages, die jeweils zum Start und Ende der Alaska-Saison durch den legendären Panamakanal führen. Die Abfahrten bieten abenteuerlustigen Reisenden sowie Kultur- und Naturliebhabern gleichermaßen die Gelegenheit, sich auf eine unvergessliche Reise zu begeben. Oftmals angepriesen als eines der wenigen von Menschenhand geschaffenen Wunder, die man am besten vom Schiff aus erlebt, können die Passagiere den Panamakanal vom Deck des Schiffes aus erleben. Die Reise Miami nach Seattle hält dabei insgesamt zehn spannende Ziele bereit. Unter anderem werden Häfen an der Westküste der USA - wie San Diego und Los Angeles - oder Cartagena in Kolumbien sowie die Provinz Puntarenas in Costa Rica angesteuert.

Die erste MSC Grand Voyage durch den Panamakanal ist ab sofort buchbar und startet am 23. April 2026 in Miami. Weitere Informationen über die zweite Fahrt ab Seattle folgen in Kürze.