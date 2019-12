Schweizerischer Kaderverband SKV

Schweizerischer Kaderverband - Hohe Verzinsung des Alterskapitals im BVG für die Versicherten des SKV

St. Gallen (ots)

Die Versicherten des SKV in der beruflichen Vorsorge (BVG) bei der Asga Pensionskasse können sich für das Jahr 2019 über eine überdurchschnittliche Verzinsung von 2.75 % freuen. Mit einem Ansatz von 2.75 % im obligatorischen wie auch überobligatorischen Bereich liegt diese Verzinsung weit über dem vom Bundesrat festgesetzten Mindestzins von 1.00 %. Dank dem hohen Deckungsgrad von 115.1 % per 31.10.2019 beweist das Angebot des SKV ausserdem eine grosse finanzielle Sicherheit und Stabilität.

In der beruflichen Vorsorge nach BVG bietet der SKV in Partnerschaft mit der Asga Pensionskasse eine Verbandslösung für KMU mit tiefen Verwaltungskosten an. Als aufsichtsrechtlich abgenommener und anerkannter Berufsverband ist ein Anschluss auch für Einzelunternehmer mit oder ohne Personal möglich.

Die Gründung des Schweizerischen Kaderverbandes SKV erfolgte 1988 zur Förderung der wirtschaftlichen und beruflichen Interessen seiner Mitglieder. Er ist ein Interessen- und Berufsverband (keine Gewerkschaft), der Selbständigerwerbenden aller Berufe und Kaderpersonen entscheidende Vorteile bietet. Der Verband umfasst heute über 18'000 Mitglieder, mit den Familienmitgliedern sind es rund 45'000 Personen, welche von den vorteilhaften Angeboten des SKV profitieren.

Der Verband ist der grösste branchenunabhängige Kaderverband der Schweiz.

https://www.kaderverband.ch/de/bvg/offertanfrage.html

https://www.kaderverband.ch

Kontakt:

Schweizerischer Kaderverband SKV

Zentralsekretariat

Lic. oec. H.J. Gerosa AG

Florastrasse 4

9000 St. Gallen

Tel.: +41/71/245'84'25

Fax: +41/71/245'97'08

E-Mail: info@kaderverband.ch

Internet: https://www.kaderverband.ch