Tumi Inc.

EINFÜHRUNG VON TUMI EXPERIENCE COLLECTOR

New York (ots/PRNewswire)

DIE ERSTE DAMENDUFT-KOLLEKTION DER MARKE FÄNGT DIE WAHRE ESSENZ DES FERNWEHS EIN

Heute stellt die führende internationale Reise- und Lifestyle-Marke TUMI ihre allererste Luxus-Duftkollektion für Frauen vor, TUMI EXPERIENCE COLLECTOR, die ihre Herrenduftkollektion erweitert. Diese Kollektion besteht aus vier einzigartigen und unwiderstehlichen Düften, die von vier verschiedenen Orten auf der ganzen Welt inspiriert sind und die wahre Essenz des Fernwehs einfangen. Jeder Duft erzählt seine eigene Geschichte, aber alle geben ihr den Mut, den Moment zu ergreifen und jede Reise anzutreten, die sich ihr bietet. Das Flaschendesign umarmt die Weiblichkeit mit einem zarten Metall-Magnetverschluss und verkörpert gleichzeitig den gehobenen Stil von TUMI.

„Wir sind begeistert, unsere allererste TUMI Damenduft-Kollektion vorzustellen und damit einen aufregenden Meilenstein auf unserem Weg zu setzen", sagte Victor Sanz, Creative Director von TUMI. „Diese Markteinführung steht für unser kontinuierliches Engagement in unserer ständig wachsenden Welt des Lifestyles und bietet unseren Kunden eine neue Möglichkeit, in die Essenz von TUMI einzutauchen."

TUMI SIGNATURE EXPERIENCE COLLECTOR ist inspiriert von der Lebendigkeit und Energie, die New York City auszeichnet. Die Essenz der frischen Apfelblüte verkörpert die grenzenlosen Möglichkeiten der Stadt, während der spritzige Granatapfel ihren dynamischen Geist verkörpert.

TUMI SIGNATURE Duftnoten Top: Bergamotte, Mandarine, Apfelblüte

Mitte: Sternjasmin, Granatapfel, Orris

Trocken: Amberholz, Zedernholz, Brombeermoschus

TUMI WHISPER EXPERIENCE COLLECTOR ist ein blumiger, holziger Duft, der die ruhige Natur in Kyoto, Japan, verkörpert. Dieser Duft ist eine völlig neue Interpretation des klassischen Rosenduftes, inspiriert von der modernen Frau.

TUMI WHISPER Duftnoten Top: Ätherische Rose, Ägyptische Geranie, Rote Lychee

Mitte: Orris, Jasmin-Absolue, geräucherter Amber

Trocken: Kleie-Absolut, Oud, Iso E Super

Als nächstes folgt TUMI UTOPIA EXPERIENCE COLLECTOR- ein Duft, der Sie in die grünen Landschaften und den beruhigenden Lebensstil am Meer von Toamasina, Madagaskar, entführt. Dieser einzigartige Duft hebt viele natürliche Inhaltsstoffe aus Madagaskar hervor, die zu einem Dufterlebnis führen, das sowohl fesselnd exotisch als auch familiär feminin ist.

TUMI UTOPIA Duftnoten Top: Rosa Pfefferblatt, Madagaskar-Apfel

Mitte: Pfingstrose, Jasmin, gesalzener Tonka

Trocken: Sandelholz, Vanille Bourbon Madagaskar, Vetiveröl Madagaskar

Schließlich haben wir TUMI RENAISSANCE EXPERIENCE COLLECTOR, inspiriert von den verwinkelten Gassen und der illustren Geschichte von Florenz, Italien. Dieser blumige, moschusartige Duft spiegelt die reiche Kultur dieser Stadt und ihre zeitgenössische, strahlende Energie kunstvoll wider.

TUMI RENAISSANCE Duftnoten Top: Rosa Pfeffer, Mandarine, Cassis

Mitte: Jasmine Coeur de Saison, Violet Narcise Absolute

Trocken: Eco-Musk®, Patchouli, Vanille

Jede TUMI EXPERIENCE COLLECTOR 100ml Flasche kostet $135 USD. Die Duftkollektion wird ab sofort auf TUMI.com, in den TUMI Stores in den USA, bei Nordstrom und anderen ausgewählten Einzelhändlern erhältlich sein. Noch in diesem Jahr wird die Kollektion in den TUMI Stores weltweit erhältlich sein. Besuchen Sie TUMI.com und folgen Sie @TUMItravel auf Instagram für weitere Informationen.

Informationen über TUMI

Seit 1975 entwirft TUMI erstklassige Luxusartikel für Business, Reise und Leistung, die alle Aspekte des Lebens unterwegs verbessern, vereinfachen und verschönern. Wir verbinden perfekte Funktionalität mit Ideenreichtum und setzen uns als lebenslanger Partner für Menschen ein, die ihren Leidenschaften nachgehen. Um mehr über TUMI zu erfahren, besuchen Sie TUMI.com und folgen Sie Instagram, TikTok, Facebook, und YouTube.

TUMI und das TUMI-Logo sind eingetragene Marken von Tumi, Inc. © 2024 Tumi, Inc.

Über The Fragrance Group

The Fragrance Group ist ein weltweit tätiger Hersteller, Vertreiber und Lizenznehmer von handwerklich hergestellten Luxusparfüms. Unser Ruf und unsere Erfahrung als echte Partner haben dazu geführt, dass wir mit einer ganzen Reihe von Kunden Hand in Hand arbeiten und ein umfassendes Geschäftsmodell anwenden, das alle Aspekte der Einzelhandelswelt berücksichtigt. Wir bieten maßgeschneiderte Marketing-, Produktentwicklungs- und Vertriebsstrategien mit einem unvergleichlichen Maß an persönlicher Aufmerksamkeit in jeder Phase des kreativen Prozesses. Unser Ziel ist es, außergewöhnliche Luxusdüfte mit einer immer sensibleren Kundschaft zu verbinden, und zwar über alle Kanäle der Branche. Entdecken Sie unsere Partnerschaften auf unserer E-Commerce-Website so-avant-garde.com, und besuchen Sie @fragrancegroup auf Instagram, Facebook und Twitter für weitere Informationen.

The Fragrance Group Dorian Braxton, PR Director, The Fragrance Group

P: 646-320-6604, E: dorian.braxton@thefragrancegroup.net

Molli Lott, Senior PR Account Executive, The Fragrance Group

P: 601-540-2855, E: molli.lott@thefragrancegroup.net

TUMI Alexandra Gillis, PR + Social Manager, TUMI

E: alexandra.gillis@tumi.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2487033/TUMI_fragrances.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2423872/TUMI_BLACK_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/einfuhrung-von-tumi-experience-collector-302238543.html