IDB Invest trifft sich mit Investoren, um ihr neues Geschäftsmodell und ihre Kapitalerhöhung vorzustellen

Mexico City (ots/PRNewswire)

IDB Invest startete eine globale Roadshow mit Investoren, um ihr neues Geschäftsmodell und die kürzlich vom Gouverneursrat genehmigte Kapitalerhöhung vorzustellen. Die erste Veranstaltung fand auf der BIVA Stock Exchange in Mexiko-Stadt statt und markiert den Beginn einer globalen Roadshow mit Investoren in New York, London und Tokio.

Die Veranstaltung diente als Plattform, um das neue Geschäftsmodell von IDB Invest vorzustellen, das darauf abzielt, die Investitionen der Bank zu erhöhen und Kapital aus dem privaten Sektor für Entwicklungsprojekte in Lateinamerika und der Karibik zu mobilisieren. Das neue Modell beinhaltet eine im März 2024 genehmigte Kapitalerhöhung von 3,5 Mrd. US-Dollar für IDB Invest.

Lateinamerika und die Karibik bieten große Chancen, den Übergang zu erneuerbaren Energien anzuführen, die Ernährungssicherheit auf regionaler und globaler Ebene zu verbessern und durch die Förderung des Wachstums der Bioökonomie Lösungen für die Nachhaltigkeit zu schaffen.

IDB Invest verbindet die globalen Kapitalmärkte mit den regionalen Herausforderungen und Möglichkeiten, um zur Schaffung einer nachhaltigen Wirtschaft beizutragen. Bis heute hat IDB Invest Anleihen im Wert von 13 Milliarden US-Dollar auf Märkten in aller Welt begeben, darunter mehr als 5 Milliarden Dollar an grünen, sozialen und nachhaltigen Anleihen.

Der Beginn der Tournee in Mexiko zeigt das Engagement von IDB Invest zur Förderung der Kapitalmärkte durch Emissionen in Landeswährung. Seit 2007 hat IDB Invest in Mexiko 10 Anleihen im Wert von 18 Milliarden Pesos (ca. 1 Milliarde US-Dollar) emittiert, von denen fast 60 % nachhaltige Anleihen waren, die grüne und soziale Projekte unterstützen.

IDB Invest war ein Pionier bei innovativen Nachhaltigkeits- und Sozialanleihen, darunter die Emission der ersten Gender-Anleihe einer multilateralen Entwicklungsbank in Lateinamerika und der Karibik, die erste blaue Anleihe in der Region und die erste Silberanleihe, eine Sozialanleihe zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Senioren.

