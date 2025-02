Faber-Castell

Faber-Castell legt Fokus auf erneuerbare Energien und Kreativförderung

Neuester Nachhaltigkeitsbericht bestätigt Fortschritte bei ökologischen und sozialen Themen / 35 Prozent mehr recycelter Kunststoff in Produkten

Mit einem klaren Bekenntnis zu Nachhaltigkeit hat Faber-Castell unter dem Motto "Veränderung braucht Kreativität" seinen aktuellen Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2023/24 veröffentlicht. Das langfristige Engagement hinsichtlich ökologischer, sozialer und unternehmerischer Nachhaltigkeit verdeutlichen den konsequenten Weg des Unternehmens hin zum nachhaltigen Wirtschaften.

Ein bedeutender Schwerpunkt im Bericht liegt auf der ökologischen Verantwortung - insbesondere der Reduktion des CO2-Fußabdrucks. Am Standort Engelhartszell wurden im vergangenen Geschäftsjahr Solaranlagen installiert, die das österreichische Werk mit Strom aus Sonnenenergie versorgt. Eine zunehmende Anzahl an Faber-Castell Fertigungsstandorten steigt auf den Einsatz von recyceltem Kunststoff um, z. B. bei Fasermalern, Kugelschreibern oder Highlightern. Im letzten Geschäftsjahr kamen über 35 Prozent mehr recycelter Kunststoff im Vergleich zum Vorjahr zum Einsatz.

Im Bereich der sozialen Verantwortung steht die Förderung von Kreativität im Fokus. In elf Ländergesellschaften des Unternehmens wurden Mal- und Zeichenwettbewerbe organisiert, um Kinder und Jugendliche in ihrer Kreativität und Persönlichkeitsentwicklung zu unterstützen. Neben eigenen Initiativen setzt Faber-Castell auch auf die Zusammenarbeit mit langjährigen Partnern, wie z. B. The Red Pencil Humanitarian Mission, einer gemeinnützigen Stiftung, die weltweit Kinder und Jugendliche mit traumatischen Erfahrungen mit kunsttherapeutischen Maßnahmen in ihrer Entwicklung begleitet.

Hinzu kommt das Engagement im UN Global Compact, dem Faber-Castell seit mehr als zwei Jahrzehnten angehört. Dies zeigt, dass das Familienunternehmen seine unternehmerische Verantwortung ernst nimmt und diese im Kontext internationaler Kooperation und Partnerschaft weiterentwickeln will.

In den "Nachhaltigkeitseinblicken" präsentiert Faber-Castell jedes Jahr anhand konkreter Projekte sein ökologisches, soziales und unternehmerisches Engagement. Die jeweils aktuellen Kennzahlen und Daten zur Nachhaltigkeitsleistung des Unternehmens werden in den "Nachhaltigkeitsdetails" veröffentlicht. Alle Informationen und Dokumente rund um das Thema Nachhaltigkeit bei Faber-Castell finden sich auf der Nachhaltigkeitswebsite: https://www.faber-castell.de/corporate/nachhaltigkeit.

Faber-Castell ist eines der weltweit führenden Unternehmen für hochwertige Produkte zum Schreiben, Zeichnen und kreativen Gestalten sowie dekorativer Kosmetikprodukte. Mit über zwei Milliarden Blei- und Farbstiften pro Jahr und rund 6.500 Mitarbeitenden ist Faber-Castell der bedeutendste Hersteller von holzgefassten Stiften weltweit. Heute ist das Unternehmen in über 120 Ländern vertreten und verfügt über eigene Produktionsstätten in zehn sowie Vertriebsgesellschaften in 22 Ländern weltweit. Das 1761 gegründete Industrieunternehmen Faber-Castell ist eines der ältesten der Welt und seit neun Generationen im Besitz der Familie. Seine führende Position auf dem internationalen Markt verdankt das Unternehmen der traditionellen Selbstverpflichtung zu höchster Qualität, Umweltverantwortung und der großen Zahl der Produktinnovationen. Der Gruppenumsatz im Geschäftsjahr 23/24 betrug 618 Mio. Euro.