Faber-Castell

75 Jahre Grundgesetz: Faber-Castell ist Kooperationspartner der Kunstinitiative "DNA of Democracy"

Bild-Infos

Download

Stein (ots)

Zug um Zug das Grundgesetz handschriftlich verbreiten: Zum 75. Jubiläum wurde der Text der Verfassung von 1948 in die Tinte der Graf von Faber-Castell Collection eingebracht - dank innovativem DNA-Data-Storage-Verfahren

Faber-Castell würdigt das 75-jährige Jubiläum des Grundgesetzes mit der Unterstützung einer einzigartigen und innovativen Kunstaktion: In Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen Initiative DNA of Democracy, die von bekannten Privatpersonen und Unternehmen der Medien- und Kreativ-Wirtschaft ins Leben gerufen wurde, haben die Professoren Reinhard Heckel und Robert Grass von der ETH Zürich und der TU München das Grundgesetz mit dem DNA-Data-Storage-Verfahren auf eine DNA-Sequenz übertragen. Milliarden von Kopien dieser Grundgesetz-DNA wurden von Konzeptkünstler Solimán López im Auftrag der Initiative mit einer dokumentenechten Tinte der Graf von Faber-Castell Collection vermischt.

Mit jedem Schriftzug gibt sie das Grundgesetz wieder und konserviert es auf Papier. Erstmals vorgestellt wurde die Aktion DNA of Democracy im Rahmen der Demokratiefeierlichkeiten in Berlin. Die präparierte Graf von Faber-Castell Tinte "Carbon Black" wurde in Graf von Faber-Castell Füllfederhalter aufgezogen. Die Guilloche-Schreibgeräte Black Edition tragen die Lasergravur "GG" (=Grundgesetz).

Sonderflakons und Füllfederhalter wurden und werden politischen Würdenträger*innen in Berlin feierlich überreicht. Die ersten Empfänger*innen waren: Bundesjustizminister Marco Buschmann, Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger, sowie die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer. Die Übergaben markieren den Startschuss einer längeren Kampagne. Weitere künstlerische Aktivierungen sollen folgen.

Das Grundgesetz ist Grundstein unseres Zusammenlebens in einem demokratischen und freiheitlichen Rechtsstaat. Faber-Castell ist stolz darauf, mit seinem Beitrag zu dieser einzigartigen Aktion das Jubiläum auf so innovative und nachhaltige Weise zu ehren.

Faber-Castell ist eines der weltweit führenden Unternehmen für hochwertige Produkte zum Schreiben, Zeichnen und kreativen Gestalten sowie dekorativer Kosmetikprodukte. Mit über zwei Milliarden Blei- und Farbstiften pro Jahr und rund 6.500 Mitarbeitenden ist Faber-Castell der bedeutendste Hersteller von holzgefassten Stiften weltweit. Heute ist das Unternehmen in über 120 Ländern vertreten und verfügt über eigene Produktionsstätten in zehn sowie Vertriebsgesellschaften in 22 Ländern weltweit. Das 1761 gegründete Industrieunternehmen Faber-Castell ist eines der ältesten der Welt und seit neun Generationen im Besitz der Familie. Seine führende Position auf dem internationalen Markt verdankt das Unternehmen der traditionellen Selbstverpflichtung zu höchster Qualität, Umweltverantwortung und der großen Zahl der Produktinnovationen.

Mehr Hintergrundgeschichten? Besuchen Sie unser Online-Magazin auf unserer Website: www.faber-castell.de/corporate/magazin