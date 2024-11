Gurgl Carat

Green Event – Skiweltcup in Gurgl setzt auf Nachhaltigkeit

3 weitere Medieninhalte

Gurgl/Ötztal/Tirol (ots)

AUDI Fis Skiweltcup Gurgl 2024

Am 14. November startet Gurgl im Tiroler Ötztal in die Wintersaison. Knapp eine Woche später, am 23. und 24. November, findet zum zweiten Mal der AUDI FIS Skiweltcup in der Premium-Skidestination statt. Das Gurgl Carat dient während des Weltcup-Wochenendes als exklusive Eventlocation für Side-Events rund um das Rennen. Neben den sportlichen Highlights geht es vor allem um ein klares Bekenntnis zur Nachhaltigkeit. Die gesamte Veranstaltung ist ein Green Event Austria. 2023 wurde die Veranstaltung als eines der umweltfreundlichen Sportevents Österreichs beim Wettbewerb „Nachhaltig gewinnen!“ ausgezeichnet.

Ein Sportevent als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit

Als zertifiziertes Green Event setzt der Weltcup in Gurgl Maßstäbe - von der nachhaltigen Anreise bis zum regionalen Speisenangebot. „Im Ötztal gibt es an 365 Tagen im Jahr Bemühungen für mehr Nachhaltigkeit. Green Events sind die logische Konsequenz, diese sichtbar zu machen", so Raphael Kuen, der als Lebensraum Manager die Nachhaltigkeitsagenden im Ötztal koordiniert. Der ökologische Fußabdruck bleibt vor allem dank der hervorragenden Infrastruktur gering. So kann beispielsweise auch auf temporäre Zubauten und Dieselaggregate verzichtet werden.

Nachhaltige Maßnahmen

Um die Anreise klimafreundlich zu gestalten, setzen die Verantwortlichen auf die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln sowie lokale Shuttles. Die Wärmeversorgung im Zielbereich und im Gurgl Carat erfolgt durch regenerative Wärmeenergie (Biomasse), die Hochgurglbahn sowie alle Verkaufsstände und Übertragungswagen werden vollständig mit erneuerbarem Strom betrieben. Statt Papier gibt es digitale Lösungen mit QR-Codes. Die Lebensmittel stammen überwiegend aus Tirol. Darüber hinaus gibt es immer auch vegetarische und auf Wunsch vegane Optionen. Mehrweggeschirr und ein Pfandsystem tragen zur Abfallvermeidung bei.

Exklusive Side-Events im Gurgl Carat

Der AUDI FIS Skiweltcup Gurgl ist nicht nur ein nachhaltiges Event mit vielen sportlichen Highlights. Fans und Gäste dürfen sich auch auf ein hochkarätiges Rahmenprogramm freuen. Am Donnerstag startet die Reihe mit „Faszination Wintersport“, einer TV-Diskussion über den Weltcup und die Ski-WM in Österreich. Die „Diamond Lounge“ am Freitag und Samstag verwöhnt VIP-Gäste mit einem exklusiven 3-Gang-Menü und Live-Musik sowie bester Sicht auf die Startnummernverlosung. Anschließend findet an beiden Tagen die Veranstaltung „Diamond Beats“ mit Musik von Nassau Beach & Friends im Foyer des Gurgl Carat statt.

AUDI Fis Skiweltcup Gurgl 2024

Datum: 22.11.2024 - 24.11.2024

Art: Sport-Veranstaltung

Ort: Gurgl Carat

Gurglerstraße 118

6456 Obergurgl

Österreich

URL: https://www.gurgl.com/de/winter/events/skiweltcup.html

Tickets Skiweltcup Gurgl 2024! Hier direkt Tickets sichern!