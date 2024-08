MCR Oil Tools LLC

MCR Oil Tools verkündet bahnbrechende Gerichtsentscheidung

Arlington, Texas (ots/PRNewswire)

MCR Oil Tools LLC verkündet einen bahnbrechenden Sieg nach einem mit Spannung erwarteten Urteil des U.S. Court of Appeals for the Fifth Circuit. Der Gerichtshof hat bestätigt, dass die zerlegten Radialschneidbrenner (RCT) von MCR, die für das Schneiden von Ölbohrrohren unerlässlich sind, weiterhin als nicht explosionsgefährlich versandt werden dürfen, und zwar auf der Grundlage der Wissenschaft und des geltenden Rechts.

Seit über 30 Jahren ist MCR stolz darauf, eine makellose Sicherheitsbilanz bei der Lieferung und dem Betrieb unserer innovativen Thermit-Technologie vorzuweisen. Trotzdem hat die Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA), eine Behörde des US-Verkehrsministeriums, die für die Regulierung des Gefahrguttransports zuständig ist, unsere RCTs willkürlich und ohne jegliche Sicherheitsbegründung als "Sprengstoff" eingestuft und sich dabei offenbar auf unbegründete und voreingenommene Kommentare unserer Wettbewerber verlassen. Das Berufungsgericht hat entschieden, dass PHMSA dreimal willkürlich und unberechenbar gehandelt hat, indem es seine eigenen Vorschriften falsch auslegte, kritische Fakten ignorierte und zu einer Schlussfolgerung kam, die von den Beweisen und Testergebnissen der PHMSA-eigenen Thermit-Studie und Testlabors direkt widerlegt wurde.

Mike Robertson, Gründer, Präsident und CEO von MCR, erklärte: "Wir sind mit der Entscheidung des Berufungsgerichts äußerst zufrieden. Sie bestätigt nicht nur, dass unsere Technologie in zerlegter Form weiterhin sicher als nicht explosiv versandt werden kann, sondern bestätigt auch unseren strengen Sicherheitsstandard, an den wir uns seit fast vier Jahrzehnten halten. MCR plant, auf dieser Entscheidung aufzubauen, indem es gegen mehrere Einrichtungen vorgehen wird, die zu Unrecht Anschuldigungen gegen unsere nachweislich sicheren Werkzeuge erhoben haben."

MCR kombiniert eine patentierte Technologie und eine firmeneigene Thermit-Mischung, um Bohrlochwerkzeuge für Rohrbergungsarbeiten bereitzustellen, die extreme Stabilität, eine makellose Sicherheitsbilanz und einen überragenden operativen Erfolg gewährleisten.

