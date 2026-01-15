news aktuell Academy

Besser schreiben für LinkedIn: Texte, die hängenbleiben

Ein Webinar der news aktuell Academy

Oft schreiben PR-Profis über spannende Projekte, über Entwicklungen im Unternehmen oder über das, was sie als Fachpersonen bewegt. Aber irgendwie bleibt der Funke aus. In diesem Webinar zeigt Sabine Krippl, wie wir mit einfachen Mitteln packender und lesenswerter schreiben - speziell für LinkedIn.

Termin: Mittwoch, 18. Februar 2026, 15:30 - 17:00 Uhr

Mehr Kreativität, starke Inhalte, überzeugende Klarheit: so entstehen LinkedIn-Beiträge, die Interaktion auslösen und im Gedächtnis bleiben

Viele Beiträge scheitern nicht an der Idee, sondern an der Umsetzung. Weil sie klingen wie ein interner Bericht. Weil sie zu spät zum Punkt kommen. Oder weil niemand Lust hat, den dritten Absatz auch noch zu lesen. Sabine Krippl zeigt, wie wir Texte strukturieren, die die eigene Zielgruppe wirklich interessieren - vom ersten Satz bis zum Schluss.

Im Fokus stehen konkrete Techniken für starke Einstiege, bessere Überschriften und einen klaren roten Faden. Außerdem wird erklärt, wie KI beim Schreiben unterstützen kann - ohne dass der Text künstlich klingt. Das Webinar liefert viele Beispiele, gibt Tools an die Hand und macht Lust aufs Schreiben.

Programm:

Wie unser Gehirn Texte liest - und warum der erste Satz alles entscheidet

10 Techniken für bessere Einstiege, starke Überschriften und rote Fäden

Wie du mit kleinen Stilmitteln große Wirkung erzielst

Was du von Profis lernen kannst - und wie dich die KI dabei unterstützt

Konkrete Tipps für deinen nächsten LinkedIn-Post

Geeignet für alle, die beruflich auf LinkedIn schreiben: ob selbstständig oder angestellt, im Marketing oder HR, in der Technik oder im Vertrieb. Vorkenntnisse sind nicht nötig - aber Lust auf Texte, die anders sind.

Unsere Expertin

Sabine Krippl ist neben Ania Dornheim die Gründerin der Kommunikationsberatung textwende. Seit über 20 Jahren setzt sie sich dafür ein, dass Texte verständlicher, lebendiger und individueller werden und unterstützt Unternehmen dabei, selbst komplexe und trockene Themen frisch und verständlich zu vermitteln - ohne Werbephrasen, aber mit Wirkung.

Key Facts

Teilnahmegebühr: 115 Euro zzgl. MwSt. / 136,85 inkl. Mwst.

Mindestgruppengrösse: 10 Teilnehmende

Stornierung: kostenfrei möglich bis 7 Tage vor dem Durchführungstermin

Durchführung via MS Teams

