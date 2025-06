Ferris Bühler Communications

Mit René Schudel ins Rampenlicht: Lernende übernehmen das Greenfield-Catering

Mit viel Herzblut engagiert sich TV-Koch René Schudel für den Gastro-Nachwuchs – und setzt ein starkes Zeichen gegen den Fachkräftemangel. Auf dem diesjährigen Greenfield Festival, das heute, am 12. Juni 2025, in Interlaken gestartet ist, zeigt er gemeinsam mit rund 50 Lernenden aus der ganzen Schweiz, wie erfüllend, kreativ und sinnstiftend ein Beruf in der Gastronomie sein kann.

Das Projekt „Raus aus der Komfortzone“ bringt junge Talente aus Küche, Service, Bäckerei und Confiserie auf eine besondere Bühne: Drei Tage lang übernehmen sie unter Schudels Leitung das gesamte VIP- und Backstage-Catering – und sammeln dabei wertvolle Praxiserfahrungen in einem aussergewöhnlichen Umfeld.

