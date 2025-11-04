Graubünden Ferien

graubünden Cultura: Forum am 20. November 2025 in Chur

Unter dem Titel «Kulturtourismus strategisch denken» geht das Forum graubünden Cultura am 20. November 2025 in die dritte Runde. Der Verein graubünden Cultura lädt alle Akteur*innen aus Kultur und Tourismus in die Postremise Chur zu seinem jährlichen Netzwerk- und Informationsanlass ein.

Das Forum graubünden Cultura am Donnerstag, 20. November 2025, von 14 bis 17 Uhr in der Postremise in Chur richtet sich an Kulturschaffende, Tourismusverantwortliche und weitere Interessierte. Im Zentrum steht die Frage, wie Kulturtourismus strategisch gedacht und gestaltet werden kann. Dazu werden am Anlass Projekte, Strategien und Umsetzungen präsentiert.

Als Praxisbeispiele dienen etwa das mMOMAm, das mini Museum of Modern Art Misox, sowie der Zoo Mesocco, die sowohl kulturell als auch touristisch für die Region von Bedeutung sind. Die Gemeinde Davos stellt ihre Kulturstrategie mit starker touristischer Verankerung vor. Das Gesellschaftsforum FAQ Bregenzerwald bringt zusätzlich mit einem ausserkantonalen Beitrag eine überregionale Perspektive in das Forum ein. Beim anschliessenden Netzwerk-Apéro können neue Kontakte geknüpft und bestehende gepflegt werden. Um eine Anmeldung wird gebeten unter www.cultura.graubuenden.ch/forum.

Der Verein graubünden Cultura wird vom Institut für Kulturforschung Graubünden, von Graubünden Ferien, der Geschäftsstelle Marke graubünden sowie der Forschungsstelle Tourismus und Nachhaltige Entwicklung ZHAW Wergenstein getragen. Das Projekt ist Teil der Neuen Regionalpolitik (NRP) und verfolgt das Ziel, Graubünden als führende kulturtouristische Destination im Alpenbogen zu positionieren. Im Zentrum steht die Vernetzung von Kultur und Tourismus mit der Absicht, innovative Kulturerlebnisse und neue Angebote zu schaffen.

Kurzinformation:

Forum graubünden Cultura

Donnerstag, 20. November 2025

14 bis 17 Uhr mit anschliessendem Apéro

Postremise, Engadinstrasse 43, 7000 Chur

Hinweis an die Medienschaffenden: Medien sind ebenfalls herzlich zum Anlass eingeladen.

Weitere Auskünfte erteilt: Stefan Forster, Präsident Verein graubünden Cultura E-Mail: stefan.forster@zhaw.ch Telefon: 078 823 01 18