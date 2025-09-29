Yidan Prize Foundation

Der 2025 Yidan Prize würdigt Vorreiter, die sich für die Förderung der Kompetenz im Umgang mit komplexen Systemen und für mehrsprachige Bildung einsetzen.

Die Yidan Prize Foundation, eine globale philanthropische Organisation, hat die Preisträger des 2025 Yidan Prize bekannt gegeben. Professor Uri Wilensky und Mamadou Amadou Ly werden für ihre Beiträge zur Förderung der Fähigkeiten des computergestützten Denkens bzw. zum Abbau von Hindernissen für die Grundbildung mit der weltweit höchsten Auszeichnung im Bildungsbereich geehrt. Uri und Mamadou werden dem Yidan Prize Council of Laureates beitreten, einer Gemeinschaft brillanter Köpfe aus Forschung und Praxis, die sich zum Ziel gesetzt haben, zusammenzuarbeiten, Möglichkeiten zu teilen und Wege zu erkunden, um durch Bildung eine bessere Welt zu schaffen.

Das unabhängige Yidan Prize-Bewertungskomitee wählte die beiden Preisträger aus herausragenden Forschern und Praktikern aus aller Welt aus. Das Komitee betont, wie wichtig es ist, innovative und skalierbare Ideen in Zeiten rückläufiger Investitionen im Bildungsbereich anzuerkennen. Die Preisträger des 2025 Yidan Prize leisten einen bedeutenden Beitrag zur Förderung der grundlegenden und wissenschaftlichen Bildung, indem sie Schüler dabei unterstützen, sich voll und ganz am Unterricht zu beteiligen und sich als Weltbürger in die Gesellschaft einzubringen.

„Bildung erschließt Potenziale." Sie vermittelt Einzelpersonen und Gesellschaften die Fähigkeiten, kontinuierlich zu lernen, mit Unsicherheiten umzugehen und in einer sich wandelnden Welt erfolgreich zu sein. An einem Scheideweg der globalen Entwicklung stehen wir fest zu unserem Engagement für Bildung. Der Yidan Prize soll als Leuchtturm dienen, um Möglichkeiten aufzuzeigen und durch Bildung eine bessere Zukunft zu gestalten", erklärte Dr. Charles CHEN Yidan, Gründer des Yidan Prize.

Der Yidan Prize würdigt Vorreiter in der Bildungsforschung und Bildungsentwicklung, deren Arbeit zukunftsorientiert, innovativ, transformativ und nachhaltig ist. Professor Uri Wilensky und Mamadou Amadou Ly erhalten jeweils 30 Millionen Hongkong-Dollar (etwa 3,8 Millionen US-Dollar), wovon die Hälfte ein uneingeschränkter Projektfonds in Höhe von 15 Millionen Hongkong-Dollar ist, um ihre Bildungsinitiativen auszuweiten und zu skalieren. Bis heute hat die Yidan Prize Foundation insgesamt 540 Millionen Hongkong-Dollar (etwa 69,2 Millionen US-Dollar) vergeben, um herausragende Leistungen und innovative Arbeiten in über 50 Ländern zu würdigen.

Komplexität durch praktische Erkundung und Wissensgenerierung verstehen

Der Preisträger des 2025 Yidan Prize in Education Research, Professor Uri Wilensky, ist der Lorraine H. Morton-Professor für Lernwissenschaften, Informatik und komplexe Systeme an der Northwestern University. Er ist für seine bahnbrechende Arbeit im Bereich der agentenbasierten Modellierung (ABM) anerkannt, die das Verständnis komplexer Systeme fördert und eine Brücke zwischen den Disziplinen schlägt. Er hat ein kostenloses Open-Source-Tool namens NetLogo entwickelt, um ein tieferes Verständnis komplexer Phänomene zu ermöglichen, von Klimawandel über Pandemien bis hin zu wirtschaftlicher Instabilität. Es ermöglicht Benutzern, Modelle zu erforschen und zu erstellen, die veranschaulichen, wie die Interaktionen vieler einzelner „Agenten" großräumige Muster erzeugen. Das gleiche Tool kann sowohl von kleinen Kindern als auch von Forschern verwendet werden und bietet eine universelle Sprache, um komplexe Themen in verschiedenen Bildungs- und akademischen Umgebungen anzugehen.

Andreas Schleicher, Vorsitzender der Jury des Yidan Prize Education Research, betonte die Aktualität der Hervorhebung von Uris Arbeit. Er erklärte, dass „Professor Uri Wilensky untersucht, wie computergestützte Darstellungen Wissen in wissenschaftlichen und sozialen Bereichen neu gestalten können. Indem er den Studierenden Werkzeuge zum Verständnis nichtlinearer, komplexer Systeme an die Hand gibt, fördert er ihr Selbstvertrauen und ihre Handlungsfähigkeit, um sich in der vernetzten Welt von heute zurechtzufinden."

Förderung von Grundkompetenzen und Mehrsprachigkeit für bessere Lernergebnisse

Der Preisträger des 2025 Yidan Prize in Education Development, Mamadou Amadou Ly, ist der Executive Director von Associates in Research and Education for Development (ARED). Unter der Leitung von Mamadou hat ARED zweisprachige Bildungsmodelle entwickelt, die die grundlegenden Lese-, Schreib- und Rechenfähigkeiten von Kindern innerhalb und außerhalb der Schule erheblich verbessern. Er hat die transformative Kraft des Unterrichts in Sprachen, die Kinder bereits beherrschen, neben Sprachen, die Kinder lernen müssen, demonstriert und einen skalierbaren Weg für zweisprachige Bildung in West- und Zentralafrika aufgezeigt. Die Lehr- und Lernmaterialien von ARED sind offen lizenziert und stehen im Early Learning Resource Network für alle zur Verfügung. Sein gemeinschaftsorientierter, kulturell angemessener Ansatz hat die nationale Bildungspolitik im Senegal, in Mauretanien, Gambia und darüber hinaus beeinflusst.

Dorothy Gordon, Vorsitzende der Jury für Bildungsentwicklung des Yidan Prize, hob die globale Bedeutung von Mamadous Leistungen bei der Förderung von Gerechtigkeit und Inklusion im Bildungswesen hervor. Sie erklärte: „Mamadou Amadou Lys visionäre Arbeit im Bereich der mehrsprachigen Bildung bietet Methoden, die Lernenden weltweit den Zugang zu Bildung und neuen Möglichkeiten eröffnen und gleichzeitig ihre sprachliche und kulturelle Identität bewahren. Dieser Weg zu inklusiven und gerechten Lernumgebungen inspiriert Bildungsreformen in Afrika und darüber hinaus."

Die Preisträger werden am 6. Dezember in Hongkong im Rahmen der Verleihung des 2025 Yidan Prize geehrt. Der jährliche Yidan Prize Summit findet ebenfalls am 5. und 6. Dezember statt. Die Nominierungen für den 2026 Yidan Prize werden von Oktober 2025 bis März 2026 entgegengenommen.

Informationen zur Yidan Prize Foundation

Die Yidan Prize Foundation ist eine globale philanthropische Stiftung mit dem Ziel, durch Bildung eine bessere Welt zu schaffen. Mit ihrem Preis und ihrem Netzwerk von Innovatoren unterstützt die Yidan Prize Foundation Ideen und Praktiken im Bildungsbereich – insbesondere solche, die das Leben und die Gesellschaft positiv verändern können.

Der Yidan Prize ist die weltweit höchste Auszeichnung im Bildungsbereich, mit der Einzelpersonen oder Teams geehrt werden, die einen bedeutenden Beitrag zur Theorie und Praxis der Bildung geleistet haben. Er besteht aus zwei Preisen, die harmonisch zusammenwirken: der Yidan Prize for Education Research und der Yidan Prize for Education Development. Sie sind so konzipiert, dass sie Wirkung zeigen: Die Preisträger erhalten über einen Zeitraum von drei Jahren einen nicht zweckgebundenen Projektfonds in Höhe von 15 Mio. HKD, der sie bei der Ausweitung ihrer Arbeit unterstützt, sowie eine Goldmedaille und einen Geldpreis in Höhe von 15 Mio. HKD. Der Projektfonds und der Geldpreis werden zu gleichen Teilen an die Teams vergeben.

