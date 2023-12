Graubünden Ferien

graubünden Cultura: Kaspar Howald als Projektleiter ernannt

Kaspar Howald übernimmt die Projektleitung von graubünden Cultura. Zur Etablierung von Graubünden als Kulturtourismusdestination werden in der verstärkten Zusammenarbeit von Akteuren aus der Kultur und dem Tourismus attraktive Angebote entwickelt.

Das Ziel von graubünden Cultura ist es, Graubünden als eine der führenden Kulturtourismusregionen der Alpen zu positionieren. Das vom Kanton für die Jahre 2023–2026 unterstützte Projekt konzentriert sich auf die touristische Inwertsetzung der vielfältigen Kultur in den drei Sprach- und Lebensräumen Graubündens. Das Projekt vernetzt die Akteure aus den Bereichen Kultur und Tourismus. In der Zusammenarbeit entstehen neue Erlebnisse für Gäste wie für Einheimische. Auch soll das kulturelle Schaffen in der Naturmetropole der Alpen verstärkt sichtbar gemacht werden.

In der Kultur und im Tourismus erfahren

Für die Projektleitung von graubünden Cultura konnte der gleichnamige Verein Kaspar Howald aus Poschiavo gewinnen. Der 48-Jährige ist seit 2014 Direttore von Valposchiavo Turismo. Davor war er in der internationalen Kulturarbeit tätig, unter anderem am Istituto Svizzero di Roma als Assistent im Bereich Wissenschaft und Kultur sowie am Goethe-Institut Rom, wo er von 2010 bis 2013 die Kulturprogramme leitete und für die Konzeption, Planung und Durchführung der kulturellen Aktivitäten des Instituts zuständig war. Als Direttore von Valposchiavo Turismo durfte Howald bereits kulturtouristische Projekte in Graubünden umsetzen. Zudem war er massgeblich für die Konzeption und Umsetzung des mehrfach preisgekrönten Projekts «100% Valposchiavo» verantwortlich.

Aufbau im Dialog

Der Verein graubünden Cultura freut sich, mit Kaspar Howald den idealen Projektleiter für die Kulturtourismus-Initiative gefunden zu haben. Howald kennt sowohl die Anliegen der Kultur- als auch der Tourismusakteure aus eigener Erfahrung und kann zwischen den Ansprüchen vermitteln. Schliesslich umfasst die neue Aufgabe den Aufbau und die Etablierung von graubünden Cultura im Dialog mit den Partnern. Das Ziel ist es, Graubünden zunehmend als Reiseziel für Kulturinteressierte aus dem In- und Ausland zu etablieren. «Ich bin überzeugt, dass sich Graubünden über seine reichhaltige Kultur hervorragend positionieren lässt», sagt Kaspar Howald.

Kaspar Howald hat in Klassischer Philologie an der Universität Zürich dissertiert und CAS-Lehrgänge in Tourismus an der Universität Bern sowie an der Hochschule Luzern abgeschlossen. Seine neue Tätigkeit nimmt der Vater zweier Kinder ab Mai 2024 auf.

Über Graubünden Cultura:

graubünden Cultura versteht sich als gesamtkantonale Entwicklungs- und Servicestelle für die Organisationen und Akteure des Bündner Kulturtourismus. graubünden Cultura ist kein Förderprogramm für einzelne Projektinitiativen, aber dennoch mit der Absicht verbunden, durch die touristische Kultur-Positionierung auch Mehrwerte für die einzelnen Kulturschaffenden, Tourismusakteure oder Organisationen zu schaffen.

Es geht darum

eine kantonale Dachorganisation aufzubauen

Sensibilisierungs- und Dialogveranstaltungen durchzuführen

Qualitätsinstrumentarien und Bildungsformate bereitzustellen

Angebotsentwicklungen und Kooperationen innerhalb von Kultursparten zu fördern

gemeinsame Kommunikationsmöglichkeiten und kuratierte Fachdebatten zu ermöglichen

Der Verein graubünden Cultura besteht aus dem Institut für Kulturforschung Graubünden, dem Verein Graubünden Ferien, der Geschäftsstelle Marke graubünden und der Forschungsstelle Tourismus und Nachhaltige Entwicklung ZHAW Wergenstein. Weitere Informationen: www.cultura.graubuenden.ch.

Eine Mitteilung des Vereins graubünden Cultura

Weitere Auskünfte erteilen: Stefan Forster, Präsident Verein graubünden Cultura E-Mail: stefan.forster@zhaw.ch Telefon: 078 823 01 18

Kaspar Howald, Projektleiter graubünden Cultura E-Mail: kaspar.howald@gmail.com Telefon: 079 135 88 37